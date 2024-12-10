Şehit Astsubay Hüseyin İpek Kimdir?

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan 6 kahraman askerimizden biri, Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek idi.

26 yaşındaki Hüseyin İpek, Nevşehir’in merkez ilçesine bağlı Özyayla Köyü nüfusuna kayıtlıdır. İkram ve Sevgi İpek’in oğulları olan Hüseyin İpek, genç yaşına rağmen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne verdiği hizmetle ailesinin ve memleketinin gurur kaynağı olmuştur.

Özel Hayatı

Şehidimizin kısa bir süre önce evlendiği ve eşiyle birlikte Isparta’da ikamet ettiği öğrenilmiştir. Ailesi, onun vatan sevgisiyle dolu bir birey olduğunu, görevini her zaman büyük bir özveri ve sadakatle yerine getirdiğini ifade etmiştir.

Aziz Hatırası

Astsubay Hüseyin İpek’in adı, milletimizin gönlünde kahraman bir asker ve fedakar bir evlat olarak daima yaşayacaktır. Genç yaşında vatan hizmeti için gösterdiği fedakarlık, tüm Türkiye’ye örnek olacaktır.