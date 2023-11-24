TCMB'den kredi kartı azami faiz oranına ilişkin karar

TCMB Politika Faizini Yüzde 40'a Çıkardı, Kredi Kartı Faiz Oranları Aralık Ayında Değişmeyecek"



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini beklentilere paralel olarak 5 puan artışla yüzde 40'a çıkardı. Ancak kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri azami komisyon oranlarında Aralık ayında bir değişiklik olmayacak. Bu durumda, kredi kartı faiz oranlarındaki belirleyici referans faiz oranı yüzde 3,16'da sabit kalacak.

Ayrıca, İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu. Yani, bu kredilerle ilgili olarak da Aralık ayında bir değişiklik yapılmayacak.

Yüzde 3,16'luk faiz oranı Aralık ayı boyunca geçerli olacak ve Merkez Bankası bir sonraki toplantıda faize ilişkin karar verecektir. Bu nedenle, yeni yıla kadar kredi kartı faiz oranlarında bir değişiklik beklenmemektedir.