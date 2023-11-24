80 SAYFALIK TORBA YASA: EV HANIMLARINA EMEKLİLİK, ÇEK İBRAZ YASAĞI VE DAHA FAZLASI

TBMM'de gündeme alınan 80 sayfalık torba yasa teklifinde birçok önemli madde bulunmaktadır. İşte teklifte dikkat çeken bazı maddeler:

Ev Hanımlarına Emeklilik Hakkı:

Sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak.

Ödenecek primlerin her ay üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Bu tutar aylık bin 430 liraya çıkacak.

Ev hanımları, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.

Fahiş Fiyat Artışlarına Cezalar:

Depremden etkilenen illerde fahiş fiyat artışları için cezalar artırılacak.

İnşaat yapım işlerinde ve yapı malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapanlara katlı idari para cezası verilecek.

Şans Oyunlarındaki İkramiye Dağıtım Oranları:

Tüm şans oyunları için ikramiye dağıtım oranının yüzde 83 olan üst sınırı yüzde 90'a yükseltilecek.

İkramiyelerin toplamı, hasılatın yüzde 40'ından az, yüzde 90'ından fazla olamayacak.

Çek İbraz Yasak Süresinin Uzatılması:

Çekin tarihinden önce bankaya ibrazını geçersiz kılan düzenleme 2 yıl daha uzatılacak.

Uygulama 31 Aralık 2023 yerine 31 Aralık 2025'te sona erecek.

Bu maddeler, torba yasa teklifinde yer alan önemli düzenlemelerden sadece birkaçıdır. Teklifin yasalaşması durumunda birçok alanda değişiklik ve düzenleme hayata geçirilecektir.