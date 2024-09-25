Tapu Sahipleri Dikkat! Yeni Düzenleme Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım-satım işlemlerinde düşük beyan uygulamasına son vermek için harekete geçti. Yapılan açıklamaya göre, konut ve iş yerlerinin tapu işlemleri artık gerçek değerleri üzerinden gerçekleştirilecek. Bu değişiklikle birlikte, tapu harçları ve gelir vergileri de gayrimenkulün gerçek alım-satım bedeli üzerinden hesaplanacak.

Gerçek Değer Üzerinden Vergilendirme

Yeni düzenlemenin en önemli maddelerinden biri, gayrimenkul değerlerinin emlak vergisi bedeline göre değil, gerçek piyasa değerine göre belirlenmesi. Bu sayede, alıcı ve satıcıların tapuda düşük değer beyan ederek vergiden kaçınmaları mümkün olmayacak. Gerçek bedelin altında yapılan beyanlara ise cezalı harç uygulanmaya devam edecek.

Kira Gelirlerinde Denetim

Bakanlık, kira gelirlerinin doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla da önlemler alıyor. Kiracıların kira ödemelerini banka üzerinden yapmaları zorunlu hale getirilecek, böylece kira gelirlerinin daha etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanacak.

Kamu Alacakları İçin Yeni Formül

Ayrıca, kamu alacaklarının tahsilatını hızlandırmak için çalışmalar sürdürülüyor. Belediyelerin vergi ve SGK prim borçlarının birikmesini önlemek amacıyla genel bütçeden yapılan paylardan doğrudan kesinti yapılarak bu borçların tahsil edilmesi planlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleri, hem gayrimenkul piyasasında şeffaflık yaratmayı hem de vergi kayıplarını önlemeyi hedefliyor. Yeni düzenlemelerin detaylarının, önümüzdeki torba yasada yer alması bekleniyor.