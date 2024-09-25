Apartman Giderleriyle İlgili Yeni Düzenleme

Apartmanlarda giriş katta oturan sakinler için asansör ve diğer ortak giderler hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20/c maddesi uyarınca, binada oturan her daire sahibi apartmanın ortak kullanım alanları için yapılan tüm masraflara katkıda bulunmak zorunda. Bu durum, giriş katında oturanların da asansör giderine katılmasını zorunlu kılıyor.

Ortak Giderler Herkesin Sorumluluğunda

Apartmanlarda asansör, çatı onarımı, kapıcı giderleri gibi masraflar ortak giderler kapsamına giriyor. Yani, binanın hangi katında oturulursa oturulsun tüm daire sahipleri bu giderlere katkıda bulunmak zorunda. Özellikle asansör konusunda, sadece üst katlarda oturanların bu gideri karşılayacağına dair yanlış bir algı bulunuyor. Ancak kanun gereği, giriş katında oturanlar da bu giderlere katkı sağlamak zorunda.

Yönetim Planı Muafiyet Getirebilir

Ancak, apartman yönetim planında, giriş veya zemin kat sakinlerinin asansör giderlerinden muaf tutulacağına dair bir madde bulunuyorsa, bu durumda alt kat sakinlerinin bu ücreti ödemesi zorunlu değil. Yönetim planında böyle bir muafiyet maddesi yer almıyorsa, giriş katındaki daire sahipleri de asansör gibi ortak alanların bakım ve onarım masraflarına katılmakla yükümlü.

Aidatlar Ödenmezse Ne Olur?

Apartmanın ortak giderlerine katılmayan daireler için süreç icraya kadar gidebiliyor. Ortak giderlerden kaçınmak, hangi katta oturulursa oturulsun mümkün değil ve tüm sakinler bu masraflara katılmakla sorumlu tutuluyor.