Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan Uyuşturucu Operasyonu

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Yalvaç İlçesi’nde önemli bir operasyona imza attı. Yapılan araştırmalar sonucunda, bir şahsın ikametgâhında uyuşturucu madde üretmek amacıyla iklimlendirme düzeneği kurduğu tespit edildi.

Yapılan Arama Sonuçları

24 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli şahsın evinde yapılan aramada şu malzemeler ele geçirildi:

1 adet İklimlendirme Çadırı

100 gram Esrar Maddesi

2 kök Kenevir Bitkisi

5 adet Fan

3,5 kilogram Katı ve Sıvı Bitki Gübresi

Bu bulguların ardından, şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanma ve Bulundurma ile 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu’nun 23/5. maddesi (Yasadışı Kenevir Ekimi) kapsamında adli işlem başlatılmıştır.

Uyuşturucu ile Mücadele Kararlılığı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamak ve uyuşturucu ile mücadele etmek amacıyla yürütülen operasyonel faaliyetlere kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.