Taekwondokuşak sınavı yapıldı

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce başlatılan Taekwondo Kursunun birinci dönem kuşak sınavı gerçekleştirildi. Ücretsiz gerçekleştirilen kursa katılan 25 öğrenci, ilk kuşaklarını alabilmek için büyük bir heyecanla jüri önünde kendilerinden istenenleri yaptılar.



Isparta Belediyesi, spor yatırımlarının yanı sıra çocuklara ve gençlere yönelik sportif faaliyetler de gerçekleştiriyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yıl içerisindespor alanında çeşitli ücretsiz kurslar düzenleniyor. Bu kurslardan birisi de Taekwondo alanında oldu. 28 Kasım 2022 tarihinde 25 öğrenci ile başlayan kursun ilk dönem kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Kuşak Sınavı öncesinde sporcular antrenörleri eşliğinde ısınma ve hazırlık çalışmaları yaptı. Bu çalışmanın ardından jürinin yerini almasıyla sınav başladı. Gruplar halinde sınava giren öğrenciler, kendilerinden istenen hareketleri yaptılar. Sporcular jüri önünde ter dökerken aileleri de kenarda büyük bir heyecanla onları takip etti. Taekwondo Kursunun birinci dönem kuşak sınavı sonuçları 3 Şubat 2023 tarihinde açıklanacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından ilk yapılan hizmetlerden birisinin Belediye bünyesinde Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kurulması olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün her branşta çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Gözgün, “Bu noktada başta Belediye Başkanım Şükrü Başdeğirmen olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze, antrenörümüze ve emeği geçenlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

Sporcuların aileleri de çocuklarını kuşak sınavına getirdiklerini belirterek, “Bize bu imkanı veren çok değerli Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız inşallah daha da gelişecekler ve uluslararası turnuvalarda Türk Bayrağımızı dalgalandıracaklar. Kursumuz ücretsiz gerçekleşti, çok teşekkür ederiz” dediler.

Taekwondo Kursunda başarılı olmak istediklerini ifade eden sporcular da “Çok güzel bir kurs oldu. Kursu çok sevdik. İlk kuşağımızı almayı bekliyoruz. Kursta eğlendik. Belediye Başkanımıza bize böyle bir olanak sağladığı için teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.