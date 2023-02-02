Başkan Başdeğirmen: Başarılı çocuklarımızla geleceğimize daha umutlu bakıyoruz

Antalya’da düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında dereceye girerek Satranç Milli Takımına seçilen ve Milli Takım havuzuna girmeyi başaran 7 sporcu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Sporcuların başarılarından dolayı çok mutlu olduklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımızın başarılarını görünce geleceğimize daha umutlu ve güzel bakıyoruz. Çocuklarımızdan önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerin salonlarında İstiklal Marşımızı dinletmelerini bekliyoruz” dedi.



Antalya’da 21-28 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında Isparta’mızın evlatları Beray Gece Erişkin 7 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 1.’si, Nehir Yalçın da 17 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 2.’si olarak Satranç Milli Takımına seçildiler. Aynı şampiyonada Kerem Uysal, Feyza Keskin, Çınar Öner, Doruk Seziş ve Ayşe Ecrin Çağan da Milli Takım havuzuna girmeyi başardılar. Satranç sporcuları başarılarını ve sevinçlerini ziyaret ettikleri Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le paylaştılar. Sporcuların aileleri ve antrenörlerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Başdeğirmen, Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında dereceye girerek Satranç Milli Takımına ve Milli Takım havuzuna seçilen sporcuları kutladı, başarılarının devamını diledi.

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası hakkında bilgi veren Ender Yalçın, Ispartalı çocukların büyük dereceler elde ettiklerini belirtti. Şampiyona sonunda 2 sporcunun Milli Takım sporcusu, 5 sporcunun da Milli Takım havuz sporcusu olduğunu kaydeden Yalçın, “Dereceye giren 2 sporcumuz Milli Takıma girip, Avrupa ve Rodos’ta Dünya Okullar ve Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler. Bugün de Belediye Başkanımızı sporcularımızla ziyaret etmek istedik. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Satranç Antrenörü Eyüp Sabri Güler de uzun çalışmaların sonucunda sporcuların güzel bir başarıya imza attıklarını ifade ederek, “Toplamda 2 bin 300’den fazla sporcunun yarışmış olduğu bir turnuvada Isparta’mızın çocukları derece elde ettiler. Bu dereceyi elde etmek hiç kolay değil. Çocuklarımız okullarına gittiler, akşam geldiler bizlerle çalıştılar. Gece geç saatlere kadar çalışanlar oldu. Binlerce soru çözdüler, bu turnuvada derece elde edebilmek için onlarca turnuvaya katıldılar. 7 sporcumuzu canı gönülden tebrik ediyoruz, büyük bir başarıya imza attılar” ifadelerinde bulundu.

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında 7 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 1.’si olan Beray Gece Erişkin, çok küçük yaşta satranca başladığını, çok zorlandığını, bırakmak üzereyken Türkiye 1.si olduğunu anlattı. Erişkin, “Hayvanları çok seviyorum. Ondan yola çıkarak satrancın bana çok faydası oluyor. Türkiye’de ilk 3’e girdiğim için evimize kedi alınacak. Avrupa’da ilk 3’e girersem köpek alınacak. Hayvanları çok sevdiğim için bana da yardımı oluyor satrancın. Dünya Şampiyonasında ilk 3’e girmek hayalim. Ailem de bana çok destek veriyor” şeklinde konuştu.

Aynı şampiyonada 17 Yaş Kızlar kategorisinde Türkiye 2.’si olma başarısı gösteren Nehir Yalçın, ilk şampiyonaya 8 yaşında gittiğini, o şampiyonada son sıralarda yer aldığını söyledi. Yalçın, 10 yaşında biraz daha ilerlediğini, 11 yaşında ilk 7’ye girdiğini belirterek, “17 yaşında 2’inci oldum. Bu arada çok çalıştım, çok kaybettim. Satranca başlayacaklar çok çalışsınlar, kaybedince de bırakmasınlar” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sporcuların başarılarının kendisiyle paylaşılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Başarılı çocuklarımızı gördüğümüzde mutlu ve memnun oluyoruz. Geleceğimize daha umutlu ve güzel bakıyoruz. Sizlerden beklentilerimizin daha yüksek olduğunu da söylemek istiyoruz. Satranç zihni çok çalıştıran bir akıl oyunu. Bu anlamda çok önemsediğimiz bir spor dalı. Şuanda 2 Milli Takım sporcumuz, 5 de Milli Takım havuzuna giren sporcumuz var. İnşallah o sporcularımızda müsabakalara katılmaya başlarlar. Bu çalışmalar kolay değil, aile desteği de önemli. Çocuklarımız bunu önce aileden, sonra öğretmenlerimizden alıyorlar. Daha sonra da rekabet ortamında çalışmaları daha ileriye gidiyor. Rekabet güzel bir şey. Milli Takım havuzuna giren 5 çocuğumuzun en kısa zamanda Milli müsabakalara katılmaları en büyük arzumuz. Daha güzel başarılar, daha güzel madalya ve kupalar, ülkemizi dünyada tanıtmak önemli. Orada Türk Bayrağının göndere çekilmesi ve İstiklal Marşımızın başka bir ülkede okunması ülkemize kattığınız en büyük katkıdır. Sizlerden önümüzdeki dönemlerde diğer ülkelerin salonlarında İstiklal Marşımızı dinletmenizi bekliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyor, aileleriniz, sizi ve antrenörlerinizi tebrik ediyorum” görüşlerinde bulundu.