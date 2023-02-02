Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları TRT 2'de

SDÜ nadide bir hikâye ile KO ZA Belgeseli'nde



Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörlüğü'nün 1 Haziran 2017 tarihinde başlattığı ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesi''ilham veren eserler yaratmaya devam ediyor.



-KOZA

SDÜ Güzel Sanatlar Enstitüsü ilâ Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YORKAM) Müdürü Doç. Dr. Mustafa Genç, 1 Şubat Pazartesi günü saat 21:00'de TRT 2'de ''Dokumanın ve Giysinin Serüveni:Koza '' Belgeseli 'nde



-NADİDE DÜNYA KÜLTÜR MİRASI:

Aynı ânda SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın sanat danışmanı olan Doç. Dr. Mustafa Genç, Koza'da Yörük hayatı, doğayı ve renkleri anlatıyor. Bir Dünya Kültür Mirası olan ''Kökboyama'' konusunda etkileşimli atölye gerçekleştiriyor.



-'' HEP O ÇOCUKLUĞUMUN RENKLERİNİ ARIYORUM''

SDÜ Rektörlüğü'nün 1 Haziran 2017 tarihinde başlattığı ''Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirasları Tespiti Projesi''nin bir parçası olan ''Dokumanın ve Giysinin Serüveni: Koza '' Belgeseli 'nin yayımlanan ön izlemesinde Doç. Dr. Mustafa Genç şöyle diyor:

''Ben bir bahçenin ortasında doğmuş bir Yörük çocuğuyum. Çocukluğum hep Isparta etrafında gelişti…

''Çocukken biriktirdikleriyle ibaretmiş ya…''

O çocukluğundaki köklerinize dönüyorsunuz.

Doğaya çıkıyorsunuz. Mevsimler değişiyor. O mevsim geçişliliği arasında yine bir sürü renkle karşılaşıyorsunuz. O arada o renklerin kendiliğinden oluşması süreci beni çok etkilemiştir. Hep renklerin peşindeydim. Kendi dünyamdaki o çocukluğumun renkleri...

Hâlâ o arama süreci bir taraftan da devam ediyor.''

Çekimleri Senirkentˈe bağlı Akkeçili Köyüˈnde gerçekleştirilen Koza Belgeseli yayını bugün (1 Şubat 2023 Çarşamba saat 21:00'de TRT 2'de…

