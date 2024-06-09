Taekwondocularımız 1 Altın ve 1 Bronz Madalya Kazandı

Okul sporları faaliyet programında yer alan Taekwondo minikler ve küçükler il birinciliği müsabakaları, 5-6 Haziran 2024 tarihlerinde Isparta 6 Mart Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğirdir Belediye Spor Taekwondo Kulübü sporcuları, Eğirdir Süleyman Demirel İlk ve Ortaokulu’nu temsilen yarışmada mücadele ettiler. Sporcularımızdan Esma Gül Gökceylan, minikler kategorisinde birinci olarak altın madalyanın sahibi olurken, Derya Ceren Kılıçoğlu, küçükler kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Antrenör Kadir Eken, desteklerinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Mustafa Özer, her daim sporcuların yanında olacaklarını belirterek dereceye giren sporcuları kutladı ve başarılarının devamını diledi.



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