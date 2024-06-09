Başkan Başdeğirmen Çinli fenomenin canlı yayınına katıldı,

Isparta gülünü tanıttı Çin Halk Cumhuriyeti’nde 5 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dahu ve Aıxia ailesi, Isparta gülünü tanıtmak amacıyla şehre geldi. Gülbirlik ve Rosense’nin misafiri olarak Isparta’da bulunan Dahu ve Aıxia ailesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le bir araya geldi. Gülbirlik’te gerçekleşen buluşma 3 sosyal medya platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı. Başkan Başdeğirmen, Isparta gülünü Çin’e tanıtarak, “Çin’deki vatandaşları Isparta’mızın değerlerini ve güzelliklerini göremeye davet ediyorum” dedi. Güller diyarı Isparta, gül hasat döneminde yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yurtdışından gelen sosyal medya fenomenleri Isparta’nın marka değeri gülü tüm dünyaya tanıtıyor. Çin Halk Cumhuriyeti’nde 5 milyondan fazla takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Dahu ve Aıxia ailesi, Gülbirlik ve Rosense’nin misafiri olarak Isparta’ya geldi. Dahu ve Aıxia ailesi, Gülbirlik’te 3 sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptı. Ailenin canlı yayın konuğu Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen oldu. Başkan Başdeğirmen, Dahu ve Aıxia ailesi ve takipçilerine Isparta gülünü anlatarak, Çin halkını Isparta’nın güzelliklerini görmeye davet etti. Dahu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e Çin hakkındaki düşüncelerini sordu. Başkan Başdeğirmen, Çin’in ekonomik gücü fazla olan ülkeler arasında yer aldığını, üretim anlamında da önemli bir merkez olduğunu dile getirdi. Belediye Başkanlığından önce Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, o dönemde 3 kez Çin’e gittiğini anlattı. Başkan Başdeğirmen, “Fuarlara ve önemli merkezlere gittik. Gitme sebebimiz gülümüzle alakalı bilgileri daha iyi aktarabilmekti.