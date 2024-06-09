ITSO’da Önemli Toplantı: Keçiborlu Gül OSB Çalışmaları Devam Ediyor

Isparta’nın sanayi alanındaki gelişimine ivme kazandırmak amacıyla Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) kurulumu için önemli adımlar atılmaya devam ediyor. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ITSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, bu projenin hazırlık çalışmaları masaya yatırıldı.

Toplantıya, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Isparta’nın sanayi potansiyelini artırmak ve bölgeye ekonomik katkı sağlamak adına büyük önem taşıyan toplantıda, organize sanayi bölgesinin kuruluş aşamaları, mevcut durumu ve gelecekteki hedefleri detaylı bir şekilde ele alındı. Keçiborlu ilçesine yapılması planlanan ve "Keçiborlu Gül Organize Sanayi Bölgesi" olarak adlandırılan yeni organize sanayi bölgesiyle ilgili kurumlara düşen görevler de toplantıda tartışıldı.

Toplantıda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal tarafından OSB’nin kuruluş aşamalarına ilişkin bir sunum yapıldı. Ayrıca, OSB’nin kurulacağı alanın durumu hakkında Tarım İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgiler verildi.