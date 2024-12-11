Suriyelilerin Dönüşü Piyasaları Hareketlendirdi! Uzmanlardan 'Kelepir' Uyarısı

Esed rejiminin çöküşü sonrası ülkelerine dönüş planı yapan Suriyeliler, Türkiye'deki evlerini, iş yerlerini ve otomobillerini satışa çıkarmaya başladı. İlan sitelerinde sıkça görülen "Suriyeliden acil satılık" ve "Uygun fiyatlı kelepir" ilanları dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyarıyor.

Satışlarda Artış ve Fiyatlarda Düşüş Bekleniyor

Suriyeli mültecilerin dönüş sürecinin hızlanmasıyla birlikte, konut, otomobil ve iş yeri piyasalarında hareketlilik gözleniyor. Sektör temsilcileri, özellikle acil satış ilanlarında fiyatların piyasa ortalamasının altında olduğunu belirtiyor.

Bir emlakçının açıklamasına göre, normalde 3 milyon TL değerindeki bir evin, acil satış sebebiyle 2 milyon TL gibi cazip fiyatlarla satılabildiği görülüyor. Özellikle büyükşehirlerde restoran gibi iş yerlerinin devren satışlarının arttığı ifade ediliyor.

Otomobil Piyasası da Hareketli

İstanbul'da galericilik yapan Ali Yılmaz, Suriyeli mültecilerin araçlarını hızlıca satmaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

"Galerilerde 'Suriyeliden acil satılık' başlıklı ilanların arttığını gözlemliyoruz. Piyasa altındaki fiyatlardan satış yapılıyor. Ancak bu tür ilanlarda dolandırıcılık riski yüksek. Kapora gibi yöntemlerle alıcılar mağdur edilebilir. Bu yüzden ilan sahiplerinin güvenilirliğini mutlaka kontrol edin."

Dolandırıcılık Uyarısı

Uzmanlar, piyasa altındaki fiyatlarla sunulan ilanların dolandırıcılık için kullanılabileceğini vurguluyor. Özellikle "acil satış" veya "uygun fiyat" gibi ifadelerle dikkat çeken ilanların, güvenilir kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Piyasalardaki Hareketlilik Devam Edecek

Uzmanlar, Suriyeli mültecilerin tamamının ülkelerine dönmesinin hemen mümkün olmadığını, ancak dönüş yapacak %10’luk kesimin bile otomobil ve emlak piyasasını etkileyebileceğini öngörüyor. Bu süreç, alıcılar için cazip fırsatlar sunarken dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.



