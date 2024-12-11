Sağlık Bakanlığı 26 Bin 673 Sağlık Personeli Alacak!

Sağlık Bakanlığı, 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu. Karar, 10 Aralık 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Açıklanan kadro dağılımına göre birçok branşta alım yapılacak.

Branş Dağılımı

1 diyetisyen

9 ebe

2 hemşire

25 sağlık memuru

1 sağlık teknikeri

3.652 tabip

22.983 uzman tabip

KPSS Şartı Aranacak

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz yıl (2023) olduğu gibi bu alımlarda da KPSS şartı arayacak. Başvuruların detayları, başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla netleşecek. 2023 KPSS puanına göre sözleşmeli personel alımları yapılacak.

Resmi Gazete Kararı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine, 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1. maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandığında:

Özel ve genel başvuru şartları,

Son başvuru tarihi,

Başvuru yöntemi gibi detaylar netleşecektir.

Sağlık sektöründe kariyer yapmak isteyen adaylar için bu fırsat, geniş bir istihdam alanı sunuyor. Gelişmeleri takip ederek başvuru sürecini kaçırmayın!