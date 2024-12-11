Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Önemli Adımlar: İl Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

2024 Yılı 2. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Isparta Valisi Abdullah Erin’in başkanlığında, Isparta Valiliği’nde düzenlendi. Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler detaylı olarak ele alındı.

Şehitlere Baş Sağlığı Mesajıyla Başladı

Vali Erin, toplantının başlangıcında, 9 Aralık’ta Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 6 kahraman asker için başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Eğitim Vurgusu

Kadına yönelik şiddeti insanlık dışı bir durum olarak nitelendiren Vali Erin, bu mücadelede farkındalık ve eğitimin önemine dikkat çekti. Erin, devletin bu konuda büyük hassasiyet gösterdiğini belirterek, Isparta’da alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini şu sözlerle ifade etti:

"2024 yılında aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında %10.8 azalış sağlanmıştır. Ayrıca koruyucu tedbir kararları %17, önleyici tedbir kararları ise %16 oranında azalmıştır. 2024 yılında, aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybeden hiçbir kadın olmaması hepimizi sevindiren bir gelişmedir. Bu durumun devam etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz."

Eğitim ve Bilinçlendirme Faaliyetleri Artıyor

Kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Erin, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ve diğer paydaş kuruluşların aracılığıyla 7.534 kişiye eğitim verildiğini, bu sayının geçen yıla göre iki katına çıktığını vurguladı.

Şiddet Olaylarına Yönelik İstatistikler

6284 Sayılı Kanun Kapsamında: 2.948 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı.

2.948 koruyucu ve önleyici tedbir kararı alındı. Konuk Evleri: 191 kadın ve 100 çocuk konukevlerinde ağırlandı.

191 kadın ve 100 çocuk konukevlerinde ağırlandı. Elektronik Kelepçe: 5 vaka elektronik kelepçe ile takip edildi.

5 vaka elektronik kelepçe ile takip edildi. İlçe Bazlı Başvurular: En yüksek başvuru merkez ilçeden (1.335), en düşük başvuru ise Yenişarbademli ilçesinden geldi.

Paydaş Kuruluşların Sunumları

Toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Isparta Müftülüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kadınlar Birliği Derneği Isparta Şubesi, şiddetle mücadelede yapılan çalışmalara ilişkin sunumlar gerçekleştirdi.

Hedef: Şiddetsiz Bir Toplum

Toplantı, kadına yönelik şiddetin tamamen önlenmesi ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yapılan çalışmaların önemine dikkat çekerek son buldu.



