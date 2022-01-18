Süper gen keşfedildi: Kovid-19'u hafif atlatanların sırrı çözüldü
İsveç'te, Kovid-19'u hafif semptomlarla atlatanlara dair bir araştırma yapıldı. Araştırmada, Kovid-19'a "doğuştan bağışıklığı" olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Bu genle, virüse karşı yeni ilaç geliştirilebilir.İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, Kovid-19 bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu.
Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.
10 KİŞİDEN 8'İN DE VAR BU GENDEN
Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı.
Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.
İLAÇ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR BULUŞ
Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.
Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards, "Kovid-19'a karşı yeni ilaç geliştirirken genetik risk faktörlerini anlamaya başlıyoruz" dedi.
HER 3 BEYAZDAN BİRİNDE BU GENDEN VAR
İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç beyaz Avrupalıdan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi.