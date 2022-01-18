Süper gen keşfedildi: Kovid-19'u hafif atlatanların sırrı çözüldü

İsveç'te, Kovid-19'u hafif semptomlarla atlatanlara dair bir araştırma yapıldı. Araştırmada, Kovid-19'a "doğuştan bağışıklığı" olan kişilerde yeni bir gen keşfedildi. Bu genle, virüse karşı yeni ilaç geliştirilebilir.

10 KİŞİDEN 8'İN DE VAR BU GENDEN

İLAÇ GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ BİR BULUŞ

HER 3 BEYAZDAN BİRİNDE BU GENDEN VAR

İsveç'in saygın kurumlarından Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, Kovid-19 bulaşmasını engelleyen yeni bir gen keşfedildiğini duyurdu.Uzmanlar, bu genin SARS-CoV-2 virüsünü yok edecek proteini üretmek için vücuda bilgi gönderdiğini açıkladı.Uzmanlar, ataları Afrika'dan gelen her 10 bireyden 8'inde bu genin bulunduğunu aktardı.Bu genin olduğu kişilerde Kovid-19 hastalığının yüzde 20 daha hafif geçtiği de kayıtlara geçti.Bilim insanları bu genin virüse karşı bir ilaç geliştirmekte kritik bir önemi olduğunu açıkladı.Araştırmayı yöneten isimlerin başında gelen McGill Üniversitesi'nden Brent Richards,dedi.İsveç'te yapılan ve Nature Genetics'te yayınlanan araştırmada her üç beyaz Avrupalıdan birinde bu genin bulunduğunun da altı çizildi.