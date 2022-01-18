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Kademeli elektrik tarifesine ilişkin açıklama...

Kademeli elektrik tarifesine ilişkin açıklama...
ISPARTA
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Elektrikte kademeli tarifeye ilişkin açıklama

01 Ocak’tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinin ardından faturaların ne olacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin YEPAŞ'tan yapılan açıklamada Aralık ayında faturaların yeni tarifeden hesaplanmadığı belirtildi.

 
2022 YILI ELEKTRİK FATURALARI YENİ TARİFEDEN HESAPLANACAK
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya göre mesken abonelerinin elektrik tüketimleri EPDK tarafından 2022 yılı için belirlenen kademeli tarife birim fiyatlarıyla faturalandırılacak. Kademeli tarifeye tabi olan tüketimlerinin günlük ortalama 5 kWh kadar olan kısmı düşük tüketimli kademeden, 5 kWh aşan kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanacak.

38 MİLYON HANE İÇİN 1 OCAK'TA DEVREYE GİRDİ
Kademeli elektrik tarifesi, aylık 150 kWh tüketime kadar olan ev elektrik tüketimlerinin düşük kademe birim fiyatından, bu tüketimi geçen tüketimlerin ise yüksek kademe birim fiyatından faturalandırılmasını sağlayacak. 2022 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan birinci çeyrek döneminde 38 milyon hane için 150 kWh’ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL’den faturalandırılacak, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyat 2,06 TL olacak. Bu uygulama alçak gerilim mesken abone grubundaki 38 milyonun üzerindeki hane için 1 Ocak itibarıyla devreye girdi.

FATURALARIN YÜZDE 80’İ ARALIK AYI TÜKETİMİNE AİT
Elektrik maliyetleri 2021 yılının başına göre yüzde 141’lik artış göstermiş ancak bu maliyet artışı uzun bir süre tüketicilere yansıtılmamıştı. Tüketicilerin maliyetlerdeki artışlardan daha az etkilenmesi ve ev elektrik tüketiminde tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla 1 Ocak’tan itibaren kademeli elektrik tarifesi uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya göre geçen aralık ayında 137 TL elektrik faturası tutarına karşılık gelen tüketime kadar tüm tüketiciler düşük kademeli tarife birim fiyatından faturalandırılacak.
Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada, “EPDK tarafından açıklanan yeni tarifelerle birlikte mesken abone grubundaki müşterilerimiz için kademe uygulaması gelmiştir. EPDK tarafından belirlenmiş olan günlük 5 kWh’ın altındaki tüketimler düşük kademe birim fiyatı ile 5 kWh’in üzerindeki tüketimler ise yüksek kademe birim fiyatı ile faturalandırılacaktır. Ayrıca her yeni fiyat döneminde olduğu gibi fiyat artışının olduğu dönemden önceki tüketimlerin de yeni fiyatlardan faturalandırıldığına ilişkin çeşitli tereddütler oluştuğu görülmektedir. Elektrik piyasası mevzuatı gereği her döneme ilişkin tüketimler ilgili dönemlerdeki fiyatlarla faturalandırılmaktadır. Tüm tüketimlerin yeni fiyatla faturalandırılması gibi bir durum söz konusu değildir. Bu konuda müşterilerimizin içi rahat olsun Ocak ayı içerisinde çıkan faturalarında Aralık dönemine ilişkin bir tüketim söz konusu ise bu tüketimler Aralık 2021 yılı fiyatları ile hesaplanmıştır” dedi.
 
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