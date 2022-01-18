Elektrikte kademeli tarifeye ilişkin açıklama

01 Ocak’tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinin ardından faturaların ne olacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin YEPAŞ'tan yapılan açıklamada Aralık ayında faturaların yeni tarifeden hesaplanmadığı belirtildi.

2022 YILI ELEKTRİK FATURALARI YENİ TARİFEDEN HESAPLANACAK

38 MİLYON HANE İÇİN 1 OCAK'TA DEVREYE GİRD

FATURALARIN YÜZDE 80’İ ARALIK AYI TÜKETİMİNE AİT

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun kararı kapsamında tüm mesken tek zamanlı alçak gerilim aboneliklerinde 1 Ocak 2022 itibarıyla kademeli tarife uygulamasına geçildi.Elektrik maliyetleri 2021 yılının başına göre yüzde 141’lik artış göstermiş ancak bu maliyet artışı uzun bir süre tüketicilere yansıtılmamıştı. Tüketicilerin maliyetlerdeki artışlardan daha az etkilenmesi ve ev elektrik tüketiminde tasarrufun teşvik edilmesi amacıyla 1 Ocak’tan itibaren kademeli elektrik tarifesi uygulamasına geçildi. Bu uygulamaya göre geçen aralık ayında 137 TL elektrik faturası tutarına karşılık gelen tüketime kadar tüm tüketiciler düşük kademeli tarife birim fiyatından faturalandırılacak.Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş (YEPAŞ) Genel Müdürü Arif Akşam yaptığı açıklamada,dedi.