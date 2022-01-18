ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Gönen İlçesi Baladız Köyünde; 12 Aralık 2021 talihinde İ.K. isimli şahsa ait Motosikleti facebook üzerinden 30.500 Tl. karşılığında anlaşarak alan ve parasını ödemeyerek dolandıran M.M.D. isimli şüpheli Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gönen İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından koordineli olarak yapılan çalışmalar ve ısrarlı takip sonucunda yakalanmıştır. Çalman motosiklet İsparta il merkezinde 13.000 Tl karşılığında satın alan M.K. isimli şalısın iş yerinde bulunarak sahibine teslim edilmiştir. Adli makamlara sevk edilen şüpheli M.M.D. ve motosikleti satın alan M.K. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır.Halkın ennıiyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.