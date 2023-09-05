sparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor

sparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor
ISPARTA 0
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METEOROLOJİK UYARI: Isparta Çevrelerinde Yerel Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor
Başlama Zamanı: 04.09.2023 13:00 TSİ
Bitiş Zamanı: 04.09.2023 21:00 TSİ
Meteoroloji birimleri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğleden sonra Isparta çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar (21-50 kg/m²) beklenmektedir. Bu nedenle, ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgarlar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.
Vatandaşlar, bu hava koşullarının yol açabileceği olumsuzluklardan korunmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Taşıt kullanımında dikkatli olunmalı, ani su birikintilerinden kaçınılmalı ve elektrikli cihazların kullanımında özellikle yıldırım düşmesi riskine karşı önlem alınmalıdır.

 
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