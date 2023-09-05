Isparta'da Hayırsever İş İnsanından Örnek Bağış

Bağışlarıyla dikkat çeken Şençopur ailesi, Isparta'da yaptıkları bir örnek bağışla tekrar gündemde. Devlet-millet iş birliğine önemli katkılarda bulunan aile, Uluborlu ilçesinde huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi inşa etme kararı aldı.Modern bir mahalle kurgusuyla tasarlanacak olan bu merkez, 6 adet 2+1 daire, 7 adet 1+1 daire ve 15 adet bakım odasından oluşacak, toplamda 54 yatak kapasitesine sahip olacak.Isparta Valiliği'nde düzenlenen bir protokol töreni ile Uluborlu Hacı Ahmet Şençopur Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin startı verildi. Vali Aydın Baruş, hayırsever iş insanı Mehmet Şençopur ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük arasında imzalanan protokolle birlikte, proje resmi olarak başlamış oldu.İmza töreninde Vali Baruş, bugüne kadar yaptıkları büyük değerdeki bağışlar için Mehmet Şençopur'a teşekkür ederek, bu bağışın yaşlıların yaşam kalitesini yükseltmenin yanı sıra tüm imkanı olan vatandaşlara da bir örnek olacağını vurguladı. Şençopur ailesinin bu anlamlı katkısı, toplumda yardımlaşma ve dayanışma duygusunu artırarak insanlığa büyük bir hizmet sunuyor.