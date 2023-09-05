

İklimlendirme sanayi, mobilya ve tekstilin yükselişi

Isparta'nın Ağustos 2023 dönemi ihracatında 3,1 milyon dolar ile iklimlendirme sanayi yükselişe geçti. Mobilya, kâğıt ve orman ürünlerinde 2,6 milyon dolar büyüklüğüne erişildi. Hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerinde ihracat değeri ise 2,5 milyon dolar oldu.



-Kimyevi maddeler ve mamullerinde rekor seviye

Isparta, Ağustos 2023 döneminde kimyevi maddeler ve mamullerinde 5 milyon 859 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi.



-Yaş sebze ve meyve ihracatı: 5,1 milyon dolar

Isparta'nın yaş sebze ve meyve ihracatı ise 5 milyon doları aştı. 1 Ocak- 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında ihracat büyüklüğü ise bu alanda 84,3 milyon dolar oldu.



Sektör Ağustos 2023 Ocak- Ağustos 2023



Çelik 97,93 1.581,77

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ü. 4.677,02 33.520,54

Demir ve Demir Dışı Metaller 383,60 2.891,89

Deri ve Deri Mamulleri - 65,10

Elektrik ve Elektronik 31,74 622,27

Fındık ve Mamulleri - 1,72

Halı 2.000,04 12.433,24

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 2.521,58 17.190,37

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 1.042,81 4.176,50

İklimlendirme Sanayii 3.162,48 10.445,00

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 5.859,95 25.465,14

Kuru Meyve ve Mamulleri 111,52 511,81

Madencilik Ürünleri 8.184,98 50.065,96

Makine ve Aksamları 178,91 5.300,89

Meyve Sebze Mamulleri 1.269,41 9.932,14

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.626,07 21.480,61

Mücevher - 133,54

Otomotiv Endüstrisi - 103,83

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 115,98 5.655,53

Süs Bitkileri ve Mamulleri 17,71 2.095,27

Tekstil ve Hammaddeleri 356,12 11.418,81

Yaş Meyve ve Sebze 5.143,47 84.309,64



Toplam 37.841,23 299.623,92

