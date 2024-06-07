Söyleyiciler Ticaret: Beyaz Eşya Alışverişinde Güvenin Adresi!

Isparta'da beyaz eşya denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Söyleyiciler Ticaret, Arçelik yetkili satıcısı olarak ev eşyalarında kalite ve güvenin adresi olmaya devam ediyor. Geniş ürün yelpazesi ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla, Söyleyiciler Ticaret evinizi donatmanın keyfini yaşatıyor.

Çeyiz Paketlerinden Elektrikli Ev Aletlerine

Söyleyiciler Ticaret, her ihtiyaca yönelik geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Çeyiz paketlerinden elektrikli ev aletlerine, derin donduruculardan klimalara kadar aradığınız her şeyi burada bulabilirsiniz. Özellikle yeni evlenecek çiftlere ve genç ailelere özel kampanyalarıyla dikkat çeken firma, ekonomik çözümler sunarak evinizi güzelleştirmenize yardımcı oluyor.

Yaz Aylarında Serinleme ve Kurban Bayramı Hazırlıkları

Yaz aylarının kavurucu sıcaklarına karşı serinlemek ve rahat etmek için Arçelik’in en yeni klima modelleri, Söyleyiciler Ticaret’te sizleri bekliyor. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı için etlerinizi güvenle saklayabileceğiniz geniş kapasiteli derin dondurucular da mağazamızda mevcut. Yaz sıcaklarında serinlemenin ve bayram hazırlıklarınızı tamamlamanın en pratik yolu burada!

Kaliteli Ürünler ve Uygun Fiyatlar

Kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturan Söyleyiciler Ticaret, ev eşyalarında güvenilir alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Arçelik’in en yeni ve en güvenilir ürünleri, Söyleyiciler Ticaret’in güvencesiyle sizlere sunuluyor. Evinizi donatırken kalite ve estetikten ödün vermek istemeyenler için ideal bir alışveriş deneyimi vaat ediyor.

Müşteri Odaklı Hizmet Anlayışı

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Söyleyiciler Ticaret, alanında uzman kadrosu ve profesyonel hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Satış öncesi ve sonrası hizmetleriyle müşterilerinin her zaman yanında olan firma, güler yüzlü ve samimi hizmetiyle de tercih sebebi oluyor.

Detaylı Bilgi ve Kampanyalar İçin Söyleyiciler Ticaret’e Uğrayın!

Siz de evinizi en kaliteli ürünlerle donatmak ve ekonomik çözümlerden faydalanmak için Söyleyiciler Ticaret’e uğramayı unutmayın!

Merkez Şube: Adres: Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Cad. No:34/B (Meydan AVM Starbucks Karşısı), Isparta

Telefon: 0246 232 46 63 - 0246 223 45 55

Mail: soyleyicilerarcelik@hotmail.com

Şube 2: Adres: Matbaalar Cad. No:9, Isparta

GSM: 0541 330 71 50 - 0531 525 47 66

Söyleyiciler Ticaret ile beyaz eşya alışverişinde kaliteyi ve güveni yaşayın!