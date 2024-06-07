Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon: 21 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nin titiz ve uzun süren çalışmaları sonucunda, nitelikli dolandırıcılık suçundan 37 ayrı dosyadan toplam 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan H.K. isimli şahıs başarılı bir operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bu önemli gelişme, Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nün suçla mücadeledeki kararlılığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.