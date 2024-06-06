B Sınıfı Ehliyete Sahip Olanlar Dikkat: Yeni Dönem Resmen Başladı

B Sınıfı Ehliyetle Motosiklet Kullanımı

Şartlar Nelerdir?

En az 2 yıllık süre boyunca B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Gerekli sağlık şartlarına sahip olmak

Daha önce sürücü belgesinin geçici ya da daimi olarak geri alınmamış olması

Direksiyon eğitimi dersini tamamlamak

Uygulama sınavında başarılı olmak

Yeni Yönetmeliğin Getirdiği Avantajlar

Trafikte yeni dönem resmen başladı. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile trafikte önemli bir yenilik hayata geçirildi.Yönetmeliğe göre; ticari faaliyetlerde kullanılmayan motosikletler hariç, A1 sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilen motosikletler artık B sınıfı sürücü belgesi ile de kullanılabilecek. Ancak, bu uygulamadan yararlanmak için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.B sınıfı sürücü belgesi ile motosiklet kullanabilmenin şartları şu şekilde sıralandı:Bu şartları taşıyan B sınıfı sürücü belgesi sahipleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen A1 sınıfı sertifikanın sistem kayıtlarına işlemesi durumunda 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilecek. Sürücü belgesinin üzerine kod yazılmasına gerek kalmayacak, ancak istenmesi durumunda A1 sınıfı sertifikalar da 2 yıl içerisinde sürücü belgelerine işlenebilecek.Bu düzenleme, özellikle şehir içi ulaşımda daha küçük ve çevik araçları tercih eden sürücüler için büyük bir avantaj sağlayacak. B sınıfı ehliyete sahip sürücüler, belirli şartları yerine getirerek 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecekler. Bu durum, trafik yoğunluğunu azaltmak ve park yeri sorunlarını hafifletmek açısından da olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.Yeni yönetmelik, B sınıfı ehliyet sahiplerine motosiklet kullanma fırsatı sunarak sürücülere yeni bir esneklik kazandırıyor. Bu düzenleme ile birlikte, hem bireysel ulaşım seçenekleri genişleyecek hem de trafikteki motosiklet kullanımının artması bekleniyor. Sürücüler, gerekli şartları yerine getirerek bu yeni imkandan faydalanabilir ve 125 cc'ye kadar motosikletlerin keyfini çıkarabilirler.