Araç Sahipleri İçin Yeni Güvenlik Düzenlemeleri İçin 11 Gün Kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve araçlarda çeşitli güvenlik sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini öngören Genel Güvenlik Yönetmeliği, yürürlüğe girmesine sadece 11 gün kalan 31 Ağustos’a ertelendi. Bu düzenleme, özellikle yorgunluk algılama ve çarpışma önleyici sistemler gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini yeni araçlarda zorunlu kılacak.

Erteleme kararı, araç bayilerine, yönetmeliğe uygun olmayan mevcut stokları satışa sunma fırsatı tanırken, bu stokların hızla tükenmesi bekleniyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, ertelemenin yalnızca ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsadığını ve bu araçlar için çeşitli kampanyalar düzenlendiğini belirtti. İthal araçların çoğunun bu düzenlemeye zaten uygun olduğunu da ekledi.

Ertemel, yerli üretimde bazı araç modellerinin henüz bu güvenlik sistemlerini içermediğini, ancak 31 Ağustos’tan sonra bu eksikliklerin giderileceğini ifade etti. Fiyat artışları ile ilgili şu an için bir öngörü bulunmamakta, ancak 2025 yılının ilk çeyreğinde olası fiyat değişiklikleri hakkında bilgi verildi. Bu erteleme, popüler araç modellerinin satışında ek süre kazandırırken, yedek parça stoklarının eritilmesi açısından da fırsat yaratıyor.

Yeni düzenleme ile sürüş güvenliğini artırmak amaçlanıyor ve bu standartlar, 31 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe girecek.