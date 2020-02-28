GÜCÜ ETKİSİNDE
Glaswin

Son Gün 2 Mart 22 bin 109 lira para cezası var!

Son Gün 2 Mart 22 bin 109 lira para cezası var!
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Yılbaşında devreye giren uygulama kapsamında poşetin ardından lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya, ilaç ve ambalaj için geri kazanım katılım payı beyannameleri, 2 Mart Pazartesi günü sonuna kadar verilebilecek.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken, uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl geçildi. Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren devreye alındı.
Bu çerçevede poşet için adet başına 18 kuruş olan geri kazanım katılım payı tutarı, lastikler için türüne göre adet başına 2-10 lira, akümülatörler için kilogram başına 5-50 kuruş, piller için kilogram başına 2-15 lira, yağlarda kilogram başına 10-50 kuruş, elektrikli ve elektronik eşyalarda kilogram başına 20-30 kuruş, ilaçlarda kutu ya da şişe başına 1 kuruş, ambalajlarda (plastik, metal, kompozit, cam ve ahşap ambalajlar) litresine göre 1-10 kuruş olarak belirlendi. Bu ürünleri ithal edenler ile piyasaya sürenler ilk defa beyanname vererek, bu payı ödeyecek.

ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEK
 
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) da geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilmesine ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Geri kazanım katılım payı beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekiyor.
Buna göre, ilk geri kazanım katılım payı beyannamesi, kurumlar vergisi mükelleflerince 29 Şubat'ta, üçer aylık beyan dönemine (ocak-mart) tabi olan diğer mükelleflerce 30 Nisan'da verilecek. Ancak 29 Şubat'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle beyannameler 2 Mart'a kadar verilebilecek. Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı aynı dönemde, vergi daireleri veznelerine, PTT iş yerlerine, anlaşmalı bankalara, GİB'nin internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemiyle ödenebilecek.

"TÜKETİCİYE YANSIR"
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu,, poşetin ardından çok sayıda kalemde ürün için de geri kazanım katılım payı ödenmesinin firmalar için zorlu bir süreç olacağını söyledi. Firmalar için uygulamanın birçok bilinmezi olduğunu aktaran Kartaloğlu, "Bu ürünü piyasaya sürenin kim olduğu ve bedeli kimin ödeyeceği belirsiz. Düzenleme, şirketleri çok büyük mali yük altına sokuyor. Küçük bedeller gibi görünüyor ama toplamda ciddi bir yük oluşuyor. Bu durum fiyat artışlarına da neden olacak." dedi.
Kartaloğlu, yeni ürünler için ilk defa verilecek geri kazanım katılım payı beyannamesinin, poşet için verilecek beyannameyle birleştirilerek verileceğini de bildirerek, "Bu ay vergi takvimi açısından çok yoğun. Ayın son günlerinde işletmeler açısından ciddi sıkıntı oluşturacak. Firmalar bu beyannameyi vermekte zorlanacak." diye konuştu.
Pek çok firmanın böyle bir düzenlemeden haberdar olmadığına ve uygulamaya ilişkin farkındalığın çok düşük olduğuna dikkati çeken Kartaloğlu, şunları kaydetti:
"Ayrıca bu konuda çok ağır idari ve adli yaptırımlar öngörülüyor. Bu payı ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası olarak veriliyor ve ayrıca gecikme faizi alınıyor. Bilgi ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere ise 22 bin 109 lira idari para cezası kesilmesi gerekiyor. İlave olarak, bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenlerin, 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması mümkün. Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında da Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanacak." 
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 200 adet uyarıcı EXTACY hap ele geçirildi
Isparta Belediyesi'nden duyuru! iptal edildi
Isparta'da şehitlerimiz için taziye mesajları
Son dakika haberi: Acı haber ailelere ulaştı şehitlerimizin isimleri açıklanıyor
Son Gün 2 Mart 22 bin 109 lira para cezası var!
İdlib'de alçak saldırı: 33 askerimiz şehit oldu
Gökhan Türkmen Isparta'da konser verecek! Kitabı getir konsere gir!
Bakan Albayrak Isparta geliyor...işte Isparta programı
Kitap Fuarına katılan Ispartalı yerel yazarlarımız belli oldu
Isparta'da kitapseverlere fuar daveti
Isparta'da geçmişte meydana gelen depremlerin tarihi
Isparta İl Afet ve Acil Durum'dan kamuoyuna basın bildirisi
Isparta'daki Emekliler Dikkat! ödemeye 1 ay kaldı
Vali Seymenoğlu Isparta32 Spor’la Buluştu
Isparta Valiliği'nden Yeni Açıklama
Isparta'daki Kitap Fuarı için ücretsiz ulaşım
Isparta'da Deprem!!!
Antalya, Isparta ve Burdur'un girişimci kadınlarına ödül
Başdeğirmen: “Bu yıl hep beraber coşkuyla şampiyonluğu yaşayacağız''
Isparta Kent Kart Dönemi Başladı
Isparta'da IŞKUR Meslek Danışmanlığı Faaliyeti
Ekonomiye ilişkin 'torba teklif' Meclis'ten geçti
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI REGAİB KANDİLİ VE ÜÇ AYLAR MESAJI
İŞTE ISPARTA'NIN JUDO YILDIZLARI - TÜRKİYE FİNALİNDELER!
Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Çalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artışÇalışan yeni annelere müjde! Ödemelerde artış24 Şubat 2020
Isparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme ÖdemeleriIsparta'da 2019 Mazot ve Gübre Destekleme Ödemeleri24 Şubat 2020
Binali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret ettiBinali Yıldırım Isparta Belediyesini Ziyaret etti24 Şubat 2020
BİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİBİNALİ YILDIRIM'A ISPARTA'DA FAHRİ DOKTORA PAYESİ VERİLDİ24 Şubat 2020
Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi Burdur'da Kaçak İçki Operasyonu Haberi24 Şubat 2020
Son dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı buldukSon dakika haberi: koronavirüs açıklaması: Aşıyı bulduk24 Şubat 2020
Isparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulunduIsparta'da haber alınamayan 3 öğrenci bulundu25 Şubat 2020
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS LEZZETLER...!22 Şubat 2020
Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!Isparta’ yı öldürmeye kimsenin hakkı yoktur!!!25 Şubat 2020
SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!SDÜ Öğrencileri Eğirdir'e Akın Ediyor!23 Şubat 2020
Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!Isparta'dan İzmir'e keyifli bir tren yolculuğu!23 Şubat 2020
Cyber Anadolu Siber Güvenlik Programı TamamlandıCyber Anadolu Siber Güvenlik Programı Tamamlandı24 Şubat 2020
Isparta Kent Kart Dönemi BaşladıIsparta Kent Kart Dönemi Başladı26 Şubat 2020
Isparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam EdiyorIsparta'da Gıda Denetim Seferberliği Devam Ediyor25 Şubat 2020
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!25 Şubat 2020
Isparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibiIsparta MEM'in Arama Kurtarma (MEM AKUB) sondalama ekibi26 Şubat 2020
Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!Isparta Belediyesi'nin vergi borcu yok!25 Şubat 2020
Aranan 33 şahıs Isparta'da yakalandıAranan 33 şahıs Isparta'da yakalandı25 Şubat 2020
Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!Isparta'da Minik Utku’nun dileği gerçek oldu!25 Şubat 2020
RECEP AYINA GİRERKEN...RECEP AYINA GİRERKEN...26 Şubat 2020