Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni 28.02.2020

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlerince uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 21.02.2020 tarihinde yapılan çalışmada, Sav Uygulama Noktasında durumundan şüphe duyularak durdurulan araç içerisinde bulunan C.C. isimli kadın şahsın üzerinden;200 adet uyarıcı EXTACY hap ele geçirilmiştir.Yakalanan şüpheli hakkında ‘suçundan işlem yapılmış, C.C. isimli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.