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Son dakika haberi: Acı haber ailelere ulaştı şehitlerimizin isimleri açıklanıyor

Son dakika haberi: Acı haber ailelere ulaştı şehitlerimizin isimleri açıklanıyor
ISPARTA
G.Tarihi: 28.02.2020 14:19
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika haberi: İdlib şehitlerinin isimleri belli olmaya başladı
Gelen son dakika haberine göre, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerin kimlikleri belli olmaya başladı. Ailelere acı haber verilirken şehit evleri bayraklarla donatıldı.

Suriye'nin İdlib kentinde katil Esad rejiminin yaptığı hain hava saldırısı sonuçu 33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Hain saldırıda şehit olan şanlı Mehmetçiğimizin isimleri belli olmaya başlandı.

MERSİN-UZMAN ÇAVUŞ İBRAHİM TÜZEL (24)

Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in (24) acı haberi, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 

Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile beraberindeki heyet, sabah saatlerinde, acı haberi şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in Alibeyli Mahallesi'nde oturan babası Şuayip ile annesi Gülten Tüzel'e verdi. 7 kardeş olan Tüzel'in babaevi, Türk bayraklarıyla donatıldı. Tüzel ailesinin yakınları ve komşuları da taziye için eve geldi. Şehit Uzman Çavuş İbrahim Tüzel'in cenazesinin, Erdemli'de toprağa verileceği öğrenildi. 




ANTALYA-UZMAN ONBAŞI TURGUT BURKAY KORKMAZ (23)

 SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz'ın (23) acı haberi, Antalya'nın Finike ilçesinde yaşayan ailesine verildi. 




KAHRAMANMARAŞ- AHMET SAYGILI

Şehidin Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki babaevine gelen Kaymakam Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mete Pekmez, şehadet haberini anne Ayşe ve baba Hüseyin Saygılı'ya verdi.
Şehidin ailesi ve yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etti.Saygılı ailesinin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı, sokağa taziye çadırı kuruldu. Bu arada, 7 kardeş olan Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptığı öğrenildi.




AFYONKARAHİSAR-YÜZBAŞI SÜLEYMAN ŞAHİN (35)

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35) acı haberi, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesindeki yakınlarına verildi. Yüzbaşı Şahin'in anne ve babasının, şehidin çocuklarına bakmak için Ankara'ya gittiği, acı haberi de burada aldıkları öğrenildi. 
 


KAYSERİ-ALİ TAŞÖZ (24)

İdlib'deki hain hava saldırısı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 24 yaşındaki Ali Taşöz'ün baba evine acı haber ulaştı.

Dün gece meydana gelen hain hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün acı haberi Kayseri'nin Develi ilçesinde bulunan baba evine ulaştı. Acı haberin alınmasının ardından şehidin baba evine Türk bayrakları asıldı.

Develi Kaymakamı Murat Duru, şehidin baba evini ziyaret ederek aileye taziye dileklerini sundu.



BİTLİS-GÜVEN KURTULMUŞ

Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş, Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit oldu.

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin yaptığı saldırıda Bitlisli Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş’un şehit olduğu haberi ailesine verildi. Güroymak ilçesine bağlı Budaklı köyünde ikamet eden aile, acı haberle yıkıldı. Şehidin ilçe merkezinde yapılacak törenin ardından köyünde defnedileceği öğrenildi.


 
OSMANİYE- BATUHAN TANK (23)- HALİL İBRAHİM AKKAYA (23)
 
 SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Batuhan Tank (23) ile Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın (23) acı haberi, Osmaniye'de oturan ailelerine verildi. 
 
 
Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya'nın şehadet haberi, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde oturan ailesine, askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Kale Mahallesi'ndeki evine Türk bayrakları asılırken, anne Döne Akkaya ile baba Ali Akkaya, gözyaşı döktü. Şehit Halil İbrahim Akkaya'nın cenazesinin bugün Bahçe Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. 


 
 
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