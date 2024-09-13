SON DAKİKA! LGS Puanları Yeniden Hesaplanacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında önemli bir gelişmeyi duyurdu. Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin fen bilimleri sorusunu iptal etmesi üzerine, MEB sınav puanlarının yeniden hesaplanacağını açıkladı. İptal edilen fen bilimleri sorusu sonrasında, puanlamada değişiklikler yapılacak ve bu durum bazı öğrencilerin üst tercihlerine yerleşmesini sağlayacak.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, sınav kılavuzunda yer alan “İptal edilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak, geçerli soruların puan değerleri yeniden saptanır” hükmü uyarınca, A kitapçığı 13. sorusu değerlendirme dışı bırakıldı ve puanlar yeniden hesaplandı.

Öğrencilerin Hakları Korunuyor

Açıklamada, “Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerin yerleştirildikleri okullardaki hakları korunmuştur. Yeniden puan hesaplaması sonucunda üst tercihlerine yerleşmeye hak kazanan öğrencilere yeni kayıt hakkı verilmiştir. Bu öğrenciler, mevcut okullarında kalmak istemeleri halinde haklarını kullanabileceklerdir,” ifadeleri yer aldı.

Yeni okula kayıt hakkı kazanan öğrencilerin başvuruları, 14-20 Eylül tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacak ve 21 Eylül itibarıyla otomatik olarak işlenecektir. Öğrenciler, puanlarını ve yeni yerleştirme sonuçlarını e-Okul adresinden takip edebilecekler.

Ek kontenjan ve nakil haklarıyla ilgili mağduriyetlerin de yıl boyunca önleneceği bildirildi.