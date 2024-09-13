Emekli Maaşı Değişiyor: En Düşük Maaş Bu Seviyeye Çıkacak!

2024 yılı için emekli maaşlarında önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz ve Ekonomist Muhammet Bayram'ın açıklamalarına göre, emeklilere yapılacak zam, Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen yüzde 41,5'lik enflasyon tahmini doğrultusunda şekillenecek.

Enflasyon Farkı ile Maaşlar Artacak

Emin Yılmaz, 2024 yılı enflasyon oranlarının maaşlara nasıl yansıyacağını anlattı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranlarının yüzde 13,45 oranında bir maaş zammı getireceğini belirten Yılmaz, özellikle düşük gelirli emekliler için bu artışın büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Muhammet Bayram ise ağustos ayı enflasyon farkının yüzde 5,78 olarak hesaplandığını ve yıl sonunda emekli maaşlarına yansıyacak farkın yüzde 15'e kadar çıkabileceğini ifade etti.

Refah Payı Beklenmiyor

Bayram, refah payının bu dönemde eklenmesinin beklenmediğini, geçmiş dönemlerde bu tür ek ödemelerin yapıldığını ancak 2024 için böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını söyledi.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 24,73'lük zamla en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yeni zam oranlarıyla bu maaşların daha da artması bekleniyor. Eğer maaşlara yüzde 15 oranında zam yapılırsa, en düşük emekli maaşı 14 bin 345 TL olacak. Yüzde 20'lik bir zam oranında ise en düşük maaş 15 bin TL’ye ulaşacak.

Zam Oranları Yıl Sonunda Belli Olacak

Maaşların zamlanmasında, yılın ilk yarısındaki enflasyon oranları göz önünde bulundurularak hesaplama yapılacak. Ancak Yılmaz, 2024 yılı için kök maaşı ek ödeme dahil 11 bin 18 TL'nin altında olan emeklilerin sıfır zam riskiyle karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Emekliler için maaş artışı ve enflasyon farkı büyük bir merak konusu olurken, yapılacak zammın kesin oranları ve refah payı gibi ek ödemelerle ilgili detaylar yıl sonuna doğru netleşecek.