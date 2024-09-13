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Emeklilerin 5 Bin TL İkramiye Beklentisi: 2024'te Tekrar Ödenecek mi?

Emeklilerin 5 Bin TL İkramiye Beklentisi: 2024'te Tekrar Ödenecek mi?
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Emeklilerin 5 Bin TL İkramiye Beklentisi: 2024'te Tekrar Ödenecek mi?

Milyonlarca emekli, geçtiğimiz yıl Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla verilen 5 bin TL'lik ikramiyenin bu yıl da tekrar edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak hükümet yetkililerinden gelen açıklamalara göre, 2024'te böyle bir ödeme planlanmıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2023 yılında yapılan ödemenin özel bir duruma bağlı olduğunu ve 2024 yılında bu ödemenin tekrarlanmayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere bu ikramiyeyi duyurmuş ve ilgili yasal düzenlemeler yapılarak ödemeler gerçekleştirilmişti.

Bununla birlikte, 2024 yılı için emekliler arasında benzer bir ödeme beklentisi olmasına rağmen hükümet, bu yönde yeni bir adım atmayacağını resmi olarak açıkladı. Ekim ayında böyle bir ikramiyenin yatmayacağı netleşti.

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