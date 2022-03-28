Isparta Haber Ajansı: 28 Mart 2022 Pazartesi ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri ISPARTA HABER okuyucuları için derledik.
Önlemler kaldırıldı: Grip muamelesi yapacaklar!
İspanya'da Sağlık Bakanlığı, ikinci yılını geride bırakan Covid-19 salgınına bundan böyle grip muamelesi yapma kararı alarak temel önlemleri kaldırdı. 10 Şubat'ta kaldırılan maske zorunluluğu, iş yerlerinde, toplu ulaşımda, hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde devam ediyor.
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında 12-18 Mart arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık yeni Covid-19 vaka sayısını açıkladı. Eskişehir 628,47 vaka yoğunluğuyla zirvede yer aldı.
Yeni mayın alarmı
Milli Savunma Bakanlığı, İğneada açıklarında bir mayının daha tespit edildiğini açıkladı. Olay yerine intikal ettirilen SAS timleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Rusya'nın Ukrayna işgali 33. gününde
Rusya'nın Ukrayna işgali 33. gününe girdi. Zelenskiy, müzakere görüşmelerinde Türkiye'yi işaret ederek, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var ve biz barış istiyoruz. Bana söylenene göre Türkiye'de yüz yüze görüşmeler olacak" dedi.
Zelenskiy'den Rusya'nın 3 talebine yeşil ışık
Ukrayna Devlet Başkan Zelenskiy, şartların yerine getirilmesi durumunda Ukrayna'nın Rusya'nın bir süredir istediği "tarafsızlığını ilan etme, NATO'dan vazgeçme ve nükleer silah geliştirmeme" gibi taleplerine onay verebileceğini söyledi.
Ucuz gıda için üreticiye, çiftçiye büyük destek
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, tarımda yeni destekleri açıkladı. Çiftçiye kredi üst limiti iki katına çıkarken, tarımsal desteğe vergi muafiyeti getirildi. Tarımsal üretime verilen destek 29 milyara yükseldi.
Et ve Süt Kurumu'nda görev değişimi! İşte yeni Genel Müdür
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine Mustafa Kayhan getirildi.
Kanada 36 yıl sonra Dünya Kupası'nda
Beşiktaşlı Atiba ve Larin'in formasını giydiği Kanada Milli Takımı, 36 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Gündemdeki önemli gelişmelerle karşınızda olduk. Sağlıklı kalın, www.ispartahaber.com.tr’de kalın…