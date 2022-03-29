“Kütüphanede Hayat Var” Temalı 58. Kütüphane Haftası; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törenle başladı.Hafta dolayısıyla Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’nin 2021 yılı verileri de açıklandı. Buna göre kütüphanede 82.716 kaynak bulunmakta. 37.955 üyesi olan kütüphane, üyelerine 41.998 ödünç materyal verdi.Kütüphane Haftası açılış programımda Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesi’nden en çok kitap alarak okuyanlara ödülleri verildi.Program sonunda ; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda Kitap ve Oyuncak sergisi açılışı yapıldı.Hafta boyunca devam edecek etinlikler kapsamında Gezici Kütüphane de Isparta Valiliği önünde hizmet verecek.