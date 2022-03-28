2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

İLK FORMÜL

2. FORMÜL

3. FORMÜL

4. FORMÜL

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

BAYRAM İKRAMİYESİ HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR

HERKESE AYNI ÖDENECEK

NOT: Bayram ikramiyeleri ile ilgili tüm detaylar için;

Bayram ikramiyesi belli oldu mu, kaç para olacak? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca emekli '2022'de ödenecek bayram ikramiyesini sorgulamaya başladı. Peki geçtiğimiz yıl bin 100 TL olarak hesaplara geçen bayram ikramiyesi kaç para olacak? 2022 Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne Zaman Yatacak? Kimler Bayram İkramiyesi Alabilir? Emekli Bayram İkramiyesinin Şartları Neler? 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için tüm detaylar...Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve SGK ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir. Emekli Bayram ikramiyesi Kaç Para? Emekli Bayram İkramiyesi Hesaplara Ne zaman Yatacak? Bu yıl Bayram ikramiyesi ile ilgili masada birkaç formül var.İkramiye formüllerinden biri, enflasyon oranında artış yapılması. 2021 enflasyonu yüzde 36.08 olarak gerçekleşti. İkramiye yıllık enflasyona göre artırılırsa, ödemeler bin 100 liradan bin 496 lira 88 kuruşa çıkabilecek. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 993 lira 76 kuruş ödeme alınabilecek.İkramiye artışında yeniden değerleme oranı da dikkate alınabilir. Bu yılın başında bazı vergi, harç ve cezaların güncellemesinde yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranı baz alındı. Eğer bu artış ikramiyeye yansıtılırsa bin 100 liralık tutar, bin 498 lira 20 kuruş olabilecek. Bu yıl 2 bayramda elde edilecek gelir 2 bin 996 lira 40 kuruşu bulacak.Öte yandan emeklinin alacağı en düşük bayram ikramiyesinin 1500 lira olacağı ifade edildi. Emekli milyonlarca vatandaşı beklentisi ise daha fazla. Bunun yanında bayram ikramiyesinden yeni emekli olmuş olanlar da faydalanacak. Bayram ikramiyelerinden tüm emekliler aynı oranda yararlanacak. İşte emekli bayram ikramiyesiyle ilgili tüm detaylar...Son olarak bu yıl asgari ücrette uygulanan %50 oranındaki rekor zammın emekli bayram ikramiyesi için de uygulanması söz konusu olan rakamlar arasında.SGK emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullükaylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehityakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacağı için ikramiyenin 25 Nisan haftasından itiberen hesaplara geçmesi bekleniyor.Bayram ikramiyeleri için için ayrıca başvuru yapmak gerekmiyor. İkramiyeler emekli maaşlarının yatırıldığı hesaplara başvurusuz yatırılacak.Bayram ikramiyeleri tüm emeklilere yanı miktarda ödeniyor. Burada maaşın miktarına bakılmıyor. Böylece artış olursa tüm emekliler aynı anda yararlanıyor. Bankaların verdiği promosyon ise emekli maaşına göre belirleniyor. İkramiyeler dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranında ödeniyor.Bayramdan önce emeklilik kararı alan sigortalılar da ikramiye hakkını kullanacak. Eğer emeklilik kararı Ramazan bayramından sonra alınırsa bu kez sadece Kurban Bayramı ikramiyesi ödenecek.http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/dfd4b802-0e40-4727-8f72-d29537d5a915/ikramiye.pdf?MOD=AJPERES