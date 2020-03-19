TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI 2. ÖLÜM

TOPLAM HASTA SAYISI 191

Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini belirterek tedavilerine başlanan 93 yeni vaka olduğunu açıkladı.Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Koca sosyal medya hesabından 93 yeni vaka olduğunu açıkladı.Türkiye'de corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. 61 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıkladı.Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı.61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.Ayrıntılar geliyor...