Son Dakika Haberi; Türkiye'de koronavirüs kaynaklı 2. ölüm
Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs nedeniyle 61 yaşında erkek bir hastanın hayatını kaybettiğini belirterek tedavilerine başlanan 93 yeni vaka olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahretin Koca'dan son dakika açıklaması geldi! Koca sosyal medya hesabından 93 yeni vaka olduğunu açıkladı.
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS KAYNAKLI 2. ÖLÜM
Türkiye'de corona virüsü yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ikiye yükseldi. 61 yaşında bir erkek hastanın vefat ettiği açıkladı.
TOPLAM HASTA SAYISI 191
Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191'e ulaştı.
Bakan Koca'nın paylaşımı şu şekilde; 61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim.
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