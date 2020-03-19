Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi
S.S.18 NOLU HALK OTOBÜSLERİ VE MOTORLU TAŞIYICILAR KOOPERATİFİ
Ülkemizin içinde bulunduğu Corona Virüs salgını nedeni ile alınan tedbirler çerçevesinde araçlarımızın çalışma saat ve seferlerinde aşağıdaki şekilde düzenlemeye gidilmiştir.
HATTI HAT NO ÇALIŞMA SAATLERİ
FATİH1SAAT 09:00- A KADAR NORMAL. 09:00- DAN SONRA SAATTE BİR ÇEYREK GEÇELERDE DEVAM EDER
HIZIRBEY1150 GEÇELERDE UFUK TALEBE / 20 GECELERDE HIZIRBEY OLARAK DEVAM EDER
BORSA3SAAT 09.00- A KADAR HER YARıM SAAT . 09.00* DAN SONRA SAAT BAŞI DEVAM EDER
TIP FAKÜLTESİ9HER YAR;M SAATTE DEVAM EDER
OTOGAR . YEOİŞEHİTLER706:45 - 01:45 HER YARIM SAAT. 09:45 • 10:45 SAATTE BİR DEVAM EDER
ÇELİK - EDA1006:40 - 09 10 HER YARIM SAAT . 10 GEÇELERDE ÇIRAKLIK / 40 GEÇELERDE ÇELİK OLARAK DEVAM EDER
AKKENT36HER YARIM SAATTE MAHALLELERDEN VE ÇARŞIDAN KALKAR DEVAM EDER
IŞIKKENT • GÖLYAS17BUÇUKLARDA HALIKENT / 50 GEÇ ELERDE GÛLYAŞ OLARAK DEVAM EOER
VATAN-DERE15BUÇUKLARDA VATAN 1 SAAT BAŞLARI DERE OLARAK DEVAM EDER
KÖY GARAJI3407:15 • 07:45 - 08:15 - 09:15 DAHA SONRA SAATTE BİR ÇEYREK GEÇELERDE DEVAM EDER
YEDİSEHİTLER ■ MEVLANA21SAAT 09:15* E KADAR HER YARIM SAAT , DAHA SONRA SAATTE BİR ÇEYREK GEÇELERDE DEVAM EDER
M.TÖNGE'
11HER YARIM SAATTE . 1B:OOr DAN SONRA BUÇUKLARDA DEVAM EDER
SERMET25SAAT 09.00- A KADAR HER YARIM SAAT. 09:<KT DAN SONRA SAAT BAŞI DEVAM EDER
DAVRAZ2909:30* A KADAR HER YARIM SAAT , DAMA SONRA SAATTE BİR BUÇUKLARDA DEVAM EDER
EMRE • GÛLCÜ1608:45* E KADAR HER YARIM SAAT . DAHA SONRA 18:45' E KADAR 45 GEÇELERDE OEVAM EDER
ZAFER3009:00- A KADAR HER YARIM SAAT. DAHA SONRA SAATTE BİR BUÇUKLARDA DEVAM EDER
FATİH3209.00- A KADAR HER SAAT BASI. DAMA SONRA SAAT BASLARI OEVAM EOER
H. SULTAN3109.00- A KADAR HER YARIM SAAT , DAHA SONRA SAATTE BİR SAAT BAŞ110 GEÇELERDE DEVAM EDER
OKTAY PETROL3308 45' E KADAR HER YARIM SAAT . DAHA SONRA SAATTE BİR 45 GEÇELERDE DEVAM EDER
YENİ ŞEHİR2208:50' YE KADAR HER YARIM SAAT. 09:20 -10:20 SAAT BAŞI 20 GEÇELERDE DEVAM EDER