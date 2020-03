Koronavirüs mağduru binlerce işçiyi sevindiren karar: Aylık 1752 TL ödenecek

Salgın kaynaklı binlerce çalışanın eve kapanmak zorunda kalmasının ardından ortaya çıkan işsiz kalma ve maaş alamama tedirginliğini sona erdirecek adım dün Koronavirüsle Mücadele toplantısında atıldı.Karar doğrultusunda bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerden ötürü çalışma süreleri azalan veya faaliyetleri tamamen duran işletmelerde çalışanlar için uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği devreye alındı.



3 ay boyunca yapılan ve Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar da uzatılabilen ödenek kapsamında asgari ücretli bir çalışana aylık bin 752 TL destek ödemesi yapılabilecekken bu rakam brüt maaşı 8 bin TL olan bir çalışan için 4 bin TL'yi aşacak.



Koronavirüs salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından alınacak tedbirleri görüşmek üzere dün Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılan "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"nın ardından ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' adı verilen 100 milyar liralık bir paketle, salgınının etkilerinin azaltılması amaçlandı.

21 maddelik ekonomik tedbir paketinde işverenden işçiye emekliden ihtiyaç sahiplerine pek çok farklı kesim için süresi 6 aya kadar çıkan teşvik, destek, muafiyet, indirim ve borç erteleme gibi avantajlar sunulacak.



ON BİNLERCE ÇALIŞAN TEDİRGİN OLMUŞTU

Ekonomik İstikrar Kalkanı olarak adlandıran pakette iş dünyasının da koronavirüs salgını sonrasında gündeme alınması yönünde çağrıda bulunduğu 'Kısa Çalışma Ödeneği'nin devreye alınması kararlaştırıldı.

Salgının Türkiye'ye sıçramasının ardından alınan tedbirler kapsamında risk teşkil eden işletmelerin kapatılmasının ardından on binlerce çalışan işsiz kalma ve maaşlarını alamama tedirginliği yaşamaya başlamıştı.



İŞÇİLERE KISA SÜRELİ GELİR DESTEĞİ VERİLECEK

Söz konusu ödenekten faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılması yönünde de adımların atılacağı belirtilirken bu sayede virüs salgınından kaynaklı faaliyetine ara veren iş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği sağlanmış olacak.

İşverenlerin de maliyetini azaltacak uygulama kapsamında Genel Sağlık Sigortası primleri de ödeniyor.



İŞVEREN İŞKUR'A BAŞVURACAK

İşyerinde Kısa Çalışma Uygulanabilmesi için; İşverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor. İşverenin kısa çalışma talebi iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucunda uygun bulunması halinde gerekli ödeme belirten tarihlerde hesaplara yatırılmaya başlanacak.



ASGARİ ÜCRETLİYE BİN 752 TL

Kısa çalışma ödeneği; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanırken ödenen günlük ücret, günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60’ı şeklinde gerçekleşiyor. Kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150’sini geçemiyor.

Bu oranlar çerçevesinde yapılan hesaplamada; bir asgari ücretlinin alabileceği kısa çalışma ödeneği aylık bin 752 TL iken bu rakam brüt 4 bin alan bir çalışan için 2 bin 381 TL, 8 bin TL brüt maaşta ise 4 bin 380 TL olarak gerçekleşiyor.

İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için genel sağlık sigortası primleri de ödeniyor.



HER AYIN 5'İNDE YATIRILIYOR

Binlerce çalışana yatırılması planlanan kısa çalışma ödeneği, hak sahiplerine aylık olarak her ayın beşinde ödenecek. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılacakken, ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkili olacak.



6 GÜN ÖNCEDEN İŞÇİYE BİLDİRİLECEK

İşverenin, kısa çalışma uygulaması devam ederken, normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına ve işçilere altı işgünü önce yazılı olarak bildirmesi zorunlu tutuluyor. Bildirimde belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona ererken geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil ediliyor.



İŞTEN AYRILANIN ÖDENEĞİ KESİLİYOR

Kısa çalışma ödeneği alanların işe girmesi, yaşlılık aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silâh altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işinden ayrılması hallerinde veya geçici iş göremezlik ödeneğinin başlaması durumunda kısa çalışma ödeneği kesiliyor.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği, genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere (Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir.) sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olarak ifade ediliyor.



