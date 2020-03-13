Son Dakika Haberi; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan açıklama yapıyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları;

10 Mart itibariyle olayın Türkiye'deki seyri, diğer ülkelere kıyasla bir avantaj sunmaktadır.

Sabah 2. vakayı paylaştık. 'Kesin olarak bekleniyordu' diyemeyiz ama hastamızın çevresini en başta gözetim altına almıştık. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır.



İDARİ İZİNLİ SAYILACAKLAR

Kamu kurumlarında hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, 60 yaş ve üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayılacak.

Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek, bu anlamda bir genelge de yayınlandı.

ALO 184 HATTI

ALO 184'ü koronavirüs danışma hattına çeviriyoruz.

Kronik hastalığı olan kamu çalışanları kolaylıkla izne ayrılacak.

Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz.



3 YENİ VAKA

Birbiriyle bağlantılı 3 yeni vaka daha tespit ettik. Toplam vaka sayısı 5'e yükseldi.



4 ÜLKEYE DAHA UÇUŞ YASAĞI GELDİ

Daha önce 5 ülkeye uçuş yasağı konmuştu. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak konuluyor."

Adalet Bakanı Gül'ün açıklamalarından satır başları;



İZİNLER 2 HAFTA ERTELENDİ

Açık ve kapalı cezaevlerindeki görüşler 2 hafta süreyle ertelendi.

Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı.

AÇIK CEZAEVİNDE KALANLARIN İZİN HAKLARI ERTELENDİ

Açık cezaevinde kalanların izin hakları ertelenmiştir. Yani şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı öncelikli konudur. Kurulun aldığı kararlar vatandaşların sağlığı açısından önemlidir.

İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır.



ADLİ İŞLEMLER ERTELENDİ

Yargı mensuplarına duruşma, keşif, ifade alma gibi adli işlemleri ertelemeleri Bilim Kurulu tarafından önerilmiştir.



Ulaştırma Bakanı Turhan'ın açıklamalarından satır başları;

Gerekli dezenfekte işlemleri sürekli olarak yapılmaktadır.

Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek.



9 ÜLKEYE SEFERLER İPTAL

Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarından itibaren 17 Nisan'a kadar durdurulacak.



THY'YE İLAVE SEFERLER KONULDU

İstanbul - Ankara YHT'lerinde 13 - 14 - 15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk.



Birçok tedbir aldık. Trenlerimiz, Marmaray gibi araçlarımızda gerekli dezenfekte işlemlerimiz sürekli yapılmaktadır.

Aynı şekilde otobüs firmalarımıza her türlü tedbirleri almaları için talimat verdik.



Okul tatili duyurulduğu gibi otogarlar yoğunluk yaşandı. B2 belgeli araçların sefer yapmasına izin verdik.

Ayrıntılar geliyor...







