BAŞKAN TURAL'DAN CORONAVİRÜS FIRSATÇILIĞI UYARISI



Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, korona virüsün ülkemizde de ortaya çıkmasının ardından özellikle maske, kolonya, dezenfektan malzemeleri ve bazı gıdaları fahiş fiyatta satan esnaf, firma ve işletmeleri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı.



Türkiye genelinde bazı işletmelerin korona virüs konusunu fırsat bilerek sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı ve stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğunu belirten Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural “Maalesef korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulandığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu duyumları almaktayız. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda da Ticaret Bakanlığımız haksız fiyat artışı ve fırsatçılara karşı vatandaşlarımızın haklarını koruyacak cezai müeyyideler uygulamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışı şikâyet bildirimini Bakanlığımıza, illerimizde de Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve Birliğimize bildirmeleri önem arzediyor” dedi.



ISPARTA ESNAFI FIRSATÇILIK YAPMAZ

Fırsatçılık ve haksız fiyattan Isparta esnafının her zaman kaçındığını kaydeden Başkan Tural “Esnafımız ahilik kültürünü kendine düstur edinmiştir. Böyle bir fırsatçılığı yapma ihtimalini dahi düşünmüyoruz. Bazı büyükşehirlerde gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını ve stokçuluk yapanların olduğunu görüyoruz ancak bu konuda da bizim esnafımız fırsatçılık yapmaz ve vatandaşımızı mağdur etmez. Tespiti halinde ise Birlik disiplin kurulumuz gerekli müdahaleyi en ağır şekliyle uygular” dedi.