SİBEM Müdürü Süzen, Koronavirüs Dolandırıcılıklarına Karşı İnternet Kullanıcılarını Uyardı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Ali Süzen, dijital ortamda dolandırıcıların Yeni Koronavirüs (COVID-19)’ten korunma yöntemlerini kullanarak internet kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalındığını tespit ettiklerini söyledi.

ISUBÜ Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Ali Süzen, yaptığı açıklamada, dolandırıcıların ülkede ve dünyada gündemi çok iyi takip ederek dijital ortamda yeni yeni dolandırıcılık yöntemleri geliştirdiklerini belirtti.

Yeni Koronavirüsün (COVID-19) dünyada ciddi bir şekilde kaosa ve bir sürü kişinin ölümüne neden olduğunu vurgulayan Dr. Süzen, dijital ortamda da kişisel bilgilerin çalınmasına neden olduğunu dile getirdi.

Koronavirüsü kullanan internet dolandırıcılarının, dijital ortamda iki şekilde saldırdıklarını belirten Ahmet Ali Süzen, "Bu virüsün tespit edildiği ülkelerde Dünya Sağlık Örgütü veya o ülkenin web sayfaları taklit edilerek ücretsiz maske ya da ücretsiz aşı göndereceklerini vaad eden mailler, web siteler ve sosyal medya reklamları çıkıyor. Bu şekilde kişiler dolandırılmaya çalışılıyor." dedi. SİBEM Müdürü Süzen, dolandırıcıların Türkiye'de ise, kullanıcılara virüsten nasıl korunacağına dair videolar, broşürler, sms, sosyal medya ve mail kullanarak casus yazılım gönderdiklerini dile getirdi. Bu yöntemlerle kullanıcıları tuzağa düşürdüklerini aktaran eden Süzen, "Genel amaç kişisel bilgileri, kredi kartı bilgilerini çalmak. Gelen bu maillerdeki içeriklere tıkladığımız zaman bilgisayarımıza zararlı yazılım iniyor ve bizi belirli süreç esnasında takip ediyorlar bilgisayarımızda, telefonumuzda ya da tabletimizde yaptığımız tüm işlemler saldırganların eline geçmiş oluyor. İnternet kullanıcılar bu tarz saldırılardan dikkat ve bilgi sayesinde kurtulabilir. Özellikle sosyal medyada sponsorlu reklamlarda bu tarz içeriklerin olmayacağının farkında olmaları gerekiyor. Bu tarz içeriklerde her önümüze gelene tıklanmaması gerekiyor. Doğruluğundan emin olmadığımız verileri, broşürleri, videoları bilgisayarımıza indir mememiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Dijital hayatta karşılaştığımız her şeyin gerçeğini yansıtmadığını bilmemiz bu tarz saldırılarda zararın en aza indirmemize sebep olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Süzen, bu tarz saldırılarla karşılaşan kullanıcıların muhakkak bir uzmana başvurarak bilgisayarının taranması ve virüs koruma programıyla denetim yapılması gerektiğine söyleyerek “Bu saldırıyla karşılaşan kullanıcılar kredi kartı bilgileri çalınma şüphesi olmasında hesap ekstrelerinin kontrol etmelidir. Bizim her zaman önerdiğimiz, kredi kartlarının İnternet alışverişine kapalı olması, bunun yerine sanal kart kullanılması ve bunlarında bankalar nezdinde sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. İnternet kullanıcılarımızın bu konulara dikkat etmesini öneriyoruz" dedi.



