Atatürk Halk Koşusu ve Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi

Kitap Fuarı bugün saat 15.00’da ziyaretçi kabulüne başlayacak



Isparta Belediyesi tarafından daha önce duyurusu yapılan ve her türlü organizasyonu tamamlanan bazı etkinliklerin iptal edildiği bildirildi.

Türkiye’nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye’nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu 33 kahraman Mehmetçiğimizin şehit düşmesi ve yaralılarımızın bulunması dolayısıyla Isparta Belediyesi tarafından alınan kararlar şu şekilde;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 6 Mart 1930 tarihinde Isparta’ya teşriflerinin 90’ıncı yıldönümü anısına, 1 Mart 2020 Pazar günü düzenlenmesi planlanan Atatürk Halk Koşusu ile yine 6 Mart 2020 Cuma günü Işıkkent Spor Salonunda saat 20.00’da düzenlenecek olan Gökhan Türkmen Konseri iptal edildi.

Bunun yanı sıra Isparta Belediyesi tarafından Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde bu yıl 4.’sü düzenlenen Kitap Fuarında her hangi bir değişikliğe gidilmezken, fuar 28 Şubat 2020 Cuma (bugün) günü saat 15.00 itibariyle kitapseverlerin ziyaretine açılacak.