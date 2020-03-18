18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Çerçevesinde Tören Gerçekleştirildi

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda tören gerçekleştirildi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de sıkı tedbirlerin uygulanmasına yol açan Corona virüsü dolayısıyla bu yıl törenler, sınırlandırılmış katılımla gerçekleştirildi.Programa Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan BUDAKÇI, Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve TSK Mensubu Subaylar katıldı.Şehitlerimizin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törenlerde Mehmetçiklerimiz tarafından Şehitlerimiz için saygı atışı gerçekleştirildi.Atatürk anıtına çelenklerin sunulmasıyla devam eden törende Kaymakamımız Sayın Adem ÇELİK ve beraberindekiler tarafından Şehitlik ziyareti icra edilirken, protokol üyeleri Aziz Şehitlerimizin Kabirlerine karanfil bırakarak dualar okudular.Şehitlik ziyaretinin ardından program son buldu.