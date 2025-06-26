Son Dakika: Benzin ve Motorine Büyük İndirim! Pompaya Yansıdı

Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarında tüketiciyi sevindiren gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarının 79 dolardan 67.9 dolara kadar gerilemesi, motorin ve benzine önemli oranda indirim getirdi.

Bugün itibarıyla geçerli olan yeni fiyatlarla, motorinin litresinde ortalama 4 lira 6 kuruş, benzinin litresinde ise 2 lira 68 kuruş indirim gerçekleşti. Bu gelişmeyle birlikte fiyatlar pompaya da yansıdı.

İşte şehir şehir güncel akaryakıt fiyatları:

Motorin:

İstanbul (Avrupa yakası): 49,06 TL

Ankara: 49,89 TL

İzmir: 50,24 TL

Bursa: 49,87 TL

Antalya: 51,03 TL

Diyarbakır: 51,26 TL

Benzin:

İstanbul (Avrupa yakası): 48,88 TL

Ankara: 49,55 TL

İzmir: 49,88 TL

Bursa: 49,68 TL

Antalya: 50,70 TL

Diyarbakır: 50,87 TL

İndirimler Pompaya Yansısa da…

Petrol fiyatları İsrail-İran gerilimi öncesi seviyelere dönse de, 11 Haziran 2025’e kıyasla benzinde hâlâ 1,96 TL, motorinde ise 2,83 TL'lik bir artış bulunuyor.

Yakıt tüketicileri için önemli bir gelişme olan bu son indirimle birlikte araç sahipleri bir nebze olsun rahat nefes aldı.