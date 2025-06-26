Isparta'da Narkotik Operasyon!

Eğirdir'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 12.800 Kullanımlık Bonzai Ele Geçirildi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı.

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 25 Haziran 2025 günü Isparta’ya yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşan ekipler, Eğirdir ilçesinde düzenledikleri operasyonda M.D., R.N.D. ve D.D. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Şahıslarla birlikte ele geçirilen uyuşturucunun, 12.800 kullanımlık sentetik cannabinoid (bonzai) emdirilmiş kâğıt olduğu tespit edildi. Maddelere el konulurken, soruşturma genişletilerek sürdürülüyor.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, gençleri ve toplumu uyuşturucu maddelerin zararlarından korumak adına operasyonel faaliyetlerin artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



