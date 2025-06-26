ISPARTA'DA HAKKINDA HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şarkikaraağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde, Yalvaç adli makamlarınca “3 yıl 4 ay” kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.
Şahıs, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, kamu düzeninin sağlanması ve adaletten kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
– ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ