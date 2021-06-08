Siz hiç ‘gül kahvesi, lavanta çayı’ içtiniz mi?

-Lavanta içerikli gıda, içecek ve kozmetik ürünleri

-Isparta’nın öz değeri Eylül Minel’den yeni ürünler piyasada

-Gül ve lavanta içerikli çay ve Türk kahvesi ürünleri satışa çıktı

https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler hâlinde şu şekilde:

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-Eylül Minel hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:



















































‘Gülcüm’ markası ile 750 m2 kapalı alan, 120 m2 açık alana sahip, modern tesislerinde, Türk Gıda Kodeksi (TGK) Yönetmeliği’ne uygun şekilde üretim gerçekleştiren Eylül Minel, Isparta’nın ‘Itrî- Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi’ olma yönündeki gücüne destek olmaya devam ediyor.Yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gül ve lavanta içerikli, kozmetik, parfümeri ve gıda imalâtı gerçekleştiren Eylül Minel, şimdi de içecek yatırımı yaptı.Eylül Minel, kozmetik ve parfümeri markası ‘Gülcüm’ün yanı sıra yeni bir yatırım daha yaptı: “Kahvegül” markasıEylül Minel, ‘Kahvegül’ markası ile yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gül ve lavanta içerikli çay ve Türk kahvesi üretmeye başladı.Orijinal kutu ambalajlı yeni ürünler, Eylül Minel güvence ve kalitesiyle elektronik ticaret yöntemi ile de tüm dünyada satışa sunuldu. Ürün siparişi vermek için: https://www.eylulminel.comFacebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal medya mecralarından bizi takip edin, kampanya ve fırsatlarımızdan anında haberdar olun