Isparta’nın öz markası Eylül Minel, gül ve lavanta içerikli yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir imalât gerçekleştirip tüketiciye yeni ürünler arz etmeye devam ediyor.
-Lavanta içerikli gıda, içecek ve kozmetik ürünleri
Eylül Minel, lavanta içerikli lokum, reçel, helva, sıcak tahin, kolonya, parfümeri yanında şimdi de sıcak içecek üretti: ‘Lavantalı çay, lavantalı Türk kahvesi’… Siz, hiç içtiniz mi?
-Isparta gülü çayı, Isparta gülü kahvesi bir başka güzel: “Kahvegül”
Eylül Minel yine Isparta ‘rosa damescana’dan (yağ gülü) yüzde 100 doğal gül çayı ve gül kahvesi üretip piyasaya arz etmeye başladı. ‘Kahvegül’ markası ile yeni ürün elektronik ticaret portalı https://www.eylulminel.com adresinden de ulaşılabilecek.
-Isparta’nın öz değeri Eylül Minel’den yeni ürünler piyasada
‘Gülcüm’ markası ile 750 m2 kapalı alan, 120 m2 açık alana sahip, modern tesislerinde, Türk Gıda Kodeksi (TGK) Yönetmeliği’ne uygun şekilde üretim gerçekleştiren Eylül Minel, Isparta’nın ‘Itrî- Tıbbi ve Aromatik Bitki Merkezi’ olma yönündeki gücüne destek olmaya devam ediyor.
Yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gül ve lavanta içerikli, kozmetik, parfümeri ve gıda imalâtı gerçekleştiren Eylül Minel, şimdi de içecek yatırımı yaptı.
-Gül ve lavanta içerikli çay ve Türk kahvesi ürünleri satışa çıktı
Eylül Minel, kozmetik ve parfümeri markası ‘Gülcüm’ün yanı sıra yeni bir yatırım daha yaptı: “Kahvegül” markası
Eylül Minel, ‘Kahvegül’ markası ile yüzde 100 doğal, sağlıklı, kaliteli ve güvenilir gül ve lavanta içerikli çay ve Türk kahvesi üretmeye başladı.
Orijinal kutu ambalajlı yeni ürünler, Eylül Minel güvence ve kalitesiyle elektronik ticaret yöntemi ile de tüm dünyada satışa sunuldu. Ürün siparişi vermek için: https://www.eylulminel.com
https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler hâlinde şu şekilde:
-Kişisel Bakım Ürünleri
-Cilt Bakım Ürünleri
-Kremler
-Kolonya
-Parfüm
-Hediyelik
-Ortam Kokusu
-Doğal Gülsuyu
-Tonik
-Lavanta Serisi
-Lokum
-Reçel
-Şerbet
-Diğer Gıda Ürünleri
-İletişim Kanalları
Eylül Minel
Sanayi Mahallesi
3327 Sokak
No: 1-3 Isparta/ Türkiye
Tlf:
0 (246) 227 28 69
0 (530) 975 32 00
E-Ticaret Portalı:
https://eylülminel.com
Elektronik Posta:
info@eylulminel.com
-Sosyal medyadan bizi takip edin, kampanyalarımızdan haberdar olun
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal medya mecralarından bizi takip edin, kampanya ve fırsatlarımızdan anında haberdar olun
-Eylül Minel hakkında daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:
https://www.ispartahaber.com.tr/isparta/isparta-nin-gercek-ve-dogal-gul-urunleri-yukselen-deger-eylul-minel-e-ticaret-te-74560h.html