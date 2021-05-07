MÜJDE ISPARTA:
Isparta’nın ‘gerçek ve doğal gül ürünleri’ yükselen değer ‘e-ticaret’te: https://www.eylulminel.com
Gül, lavanta, zambak başta olmak üzere Isparta’nın ıtrî-tıbbi ve aromatik bitki özlü, gerçek ve doğal ‘gıda, kozmetik ve parfümeri’ ürünleri tek bir Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Portalı’nda buluştu: https://www.eylulminel.com
-Isparta’nın öz markası ve değeri: Eylül Minel
Gerçek ve doğal markaları Eylül Minel, Eglantine, Gülhane, Gülçiçek, Royal Rose, Gülcüm, Rosecity ve Metin ürünlerinin tüm koleksiyonları artık tek bir tuş ile dünyanın neresinde olursanız olun kapınıza gelecek. Eylül Minel, Isparta’nın öz markası ve değeri olarak inançla, azimle ve kaderle yola çıktı.
-Ürün güveni ve sonsuz seçenek sizleri bekliyor
Eylül Minel, aynı zamanda bir üretim markası… Eylül Minel, lokum ve şekerleme ilâ sıcak tahin üretiminde de uzman ve yetkin bir kuruluş. Ayrıca ‘Gülcüm’ markası ile gerçek ve doğal gül ürünleri üretmektedir. Eylül Minel, Isparta, Türkiye’de tek; küresel ölçekte ise sayılı üreticilerinden biri olduğu Rosa Damescana (Yağ Gülü) ve diğer ürünleri tek bir e-ticaret portalında buluşturarak büyük bir katma değer sağlıyor.
-Hemen alışverişe başla, adresinize teslim edelim
https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler hâlinde şu şekilde:
-Kişisel Bakım Ürünleri
-Cilt Bakım Ürünleri
-Kremler
-Kolonya
-Parfüm
-Hediyelik
-Ortam Kokusu
-Doğal Gülsuyu
-Tonik
-Lavanta Serisi
-Lokum
-Reçel
-Şerbet
-Diğer Gıda Ürünleri
https://www.eylülminel.com e-ticaret’te yer alan markalar
-Eylül Minel
-Eglantine
-Gülhane
-Gülçiçek
-Royal Rose
-Gülcüm
-Rosecity
-Metin
-Yatırımların tamamı Isparta’da
Eylül Minel, Gülcüm markası ile 750 m² kapalı alan, 120 m² açık alana sahip modern Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine uygun üretim tesisinde gerçekleştirmektedir.
Kurumumuzun ayrıca Eylül Minel Lokum Fabrikası adı altında bir mağazası bulunmaktadır.
E-Ticaret Portalı da Isparta’daki tesislerimizden yönetilmektedir.
-Üye olan herkese her alışverişte yüzde 10 para puan hediye
https://www.eylulminel.com E-Ticaret Portalı en kaliteli ve doğal ürünü uygun fiyat politikası ile müşterilerine sunmanın yanı sıra avantajlı kampanyalar da düzenliyor. Zira https://www.eylulminel.com’a üye olan herkese her alışverişinde yüzde 10 para puan hediye ediyor.
-İletişim Kanalları
Eylül Minel
Sanayi Mahallesi
3327 Sokak
No: 1-3 Isparta/ Türkiye
Tlf:
0 (246) 227 28 69
0 (530) 975 32 00
E-Ticaret Portalı:
https://eylülminel.com
Elektronik Posta:
info@eylulminel.com
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