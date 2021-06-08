İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü Basın Bülteni (Yıllık İşletme Cetveli)

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6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5’inci maddesindeki “Mücbir sebepleri bildirmek ve bu sebep İktisat ve Ticaret Vekaletince kabul edilmek şartı ile dört ay içinde senelik işletme cetvellerini veremiyeceklere mezkür Vekaletçe munzam bir müddet verilebilir.” hükmü çerçevesinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (SSBS) üzerinden Covid-19 salgınını mücbir sebep göstererek 2020 yılı Yıllık İşletme Cetveli veremeyeceklerini bildiren sanayi işletmelerinin Yıllık İşletme Cetveli verilme süreleri bir defaya mahsus olmak üzere, Bakanlığımız tarafından 14.06.2021 tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar uzatılmıştır.

Dolayısıyla sanayi siciline kayıtlı işletmelerin 14.06.2021 tarihi gün sonuna (saat 24:00’e) kadar Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nden (SSBS) mücbir sebep bildirimlerini yapması ve 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini İl Müdürlüğümüze göndermesi gerekmektedir.

SSBS üzerinden mücbir sebep bildirimi yaptığı halde belirtilen süre sonunda 2020 yılı Yıllık İşletme Cetvelini göndermeyen sanayi işletmeleri hakkında anılan Kanun kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

Diğer taraftan, Yıllık İşletme Cetveli girişine Mayıs ayı itibarıyla başlayıp 14.06.2021 tarihine kadar gönderme işlemini tamamladığı halde mücbir sebep bildirimini yapmamış olan işletmeler, belirtilen süre sonunda Yıllık İşletme Cetvellerini göndermiş olsalar dahi haklarında idari para cezası uygulanacaktır.

İlgililere önemle duyurulur.