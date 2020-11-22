Şirket Yöneticileri Dikkat! Müşteri Deneyimini Artırarak Kazancınızı Katlayabilirsiniz
Müşterilerin her zamankinden daha bilinçli olduğu bu günlerde, markalar artık sundukları ürün ve fiyatlarına göre değil, sağladıkları servisler ve yaşattıkları müşteri deneyimlerine göre değerlendiriliyor.
Müşteri Deneyimi Nedir?
Müşteri deneyimi, müşterilerinizin markanız ile yapacağı alışveriş sırasında deneyimledikleri her şeydir. İstedikleri ürüne karar vermekten tutun da ödeme sistemlerine kadar geçen bütün süre müşteri deneyiminin ta kendisidir. Bu yüzden, müşterilerinizin markanız hakkında iyi düşünmelerini istiyorsanız, onlara iyi bir müşteri deneyimi yaşatmalı, markanızın müşterilerinize dokunduğu her alanı geliştirmelisiniz.
Müşteri deneyimini geliştirmenin markanız için neden önemli olduğunu merak ediyorsanız, işte size bir listesi!
- Müşteri Memnuniyetini Artırır
Markanızla yaşadığı deneyimden tamamen memnun olan bir müşteri, ortalama düzeyde memnuniyete sahip bir müşteriden 2.6 kat daha fazla gelir yaratırken; memnuniyetsiz bir müşteridense tam 14 kat daha fazla gelir yaratır.
Müşteri deneyimini iyileştirmek için yapmanız gereken, müşterilere temas ettiğiniz her noktayı incelemek ve geliştirerek müşterilerinizin beklentilerine ulaşmak, hatta aşmaktır.
- Müşteri Savunuculuğunu Artırır
Pazarlama uzmanlarının her zaman yakalamak istedikleri strateji, word of mouth denilen, ağızdan ağıza yayılma da en çok Şikayet Var gibi yorum platformları üzerinden gerçekleşiyor. Sadık müşterileriniz tam anlamıyla birer marka temsilcisi gibi sizi potansiyel müşterilerinize karşı savunuyorlar. Örneğin;Büyük markalar için Word of mouth çok önemlidir.
- Rekabetten Sıyrılmanızı Sağlar
- Yeni Müşterileriniz Sadık Müşteriler Olur
- Müşterilerinizle İlişkilerinizi Kuvvetlendirir
Kaliteli müşteri deneyiminin burada yazanlar gibi daha birçok faydası var. Gelirinizi artırmak ve hatta katlamak için, müşteri deneyimini geliştirmenin yollarını aramalısınız.