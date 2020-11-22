Son dakika: Yeni kısıtlamalar başladı! İşte tüm detaylar

Son dakika haberi: Koronavirüs ile mücadele amacıyla uygulanacak yeni tedbirler saat 20.00 itibariyle devre girdi. Restoranlar, lokantalar, kafe ve pastaneler artık paket servise döndü. AVM, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri ise 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU: 24 SORUDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ SAATLERDE OLACAK

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

UZAKTAN EĞİTİM

Yeni koronavirüs (COVID-19) tedbirleri ile sokaklardaki kalabalıklar azalacak. Belirlenen saatlerde hayat, yeniden eve sığacak.Tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması yarın başlayacak. Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak. Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.Ayrıca hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.Bu doğrultuda 21 Kasım Cumartesi saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.Vatandaşların yoğun bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları gibi alanlarda uygulanan sigara içme yasağı, İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca genişletilebilecek.İl Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca, yerel yönetimler tarafından şehir içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak şekilde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü tedbirin alınması sağlanacak.Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler.1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.Eğitim ve öğretim faaliyetleri 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzaktan eğitimle yapılacak